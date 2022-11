„Najsilniejsza broń strategiczna na świecie”. Kim Dzong Un znów straszy wojną atomową

Kim Dzong Un zabrał głos w czasie sobotniej uroczystości, na którym wyższe stopnie wojskowe otrzymali oficerowie pracujący przy programie nuklearnym. Reuters zwraca uwagę, że oświadczenie pojawiło się po tym, jak północnokoreański dyktator 18 listopada obserwował testy Hwasong-17, największego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Korei Północnej. Zapowiedział wówczas, że będzie „przeciwdziałać” temu, co nazwał „amerykańskim zagrożeniem nuklearnym”.

Korea Północna testuje „najsilniejszą broń strategiczna na świecie”

„Ostatecznym celem Korei Północnej jest posiadanie najpotężniejszego na świecie potencjału strategicznego, absolutnej siły nie mającej precedensu w tym stuleciu” – powiedział Kim w czasie sobotniej uroczystości, dodając, że budowanie potencjału nuklearnego kraju niezawodnie chroniłoby godność i suwerenność Korei Północnej.

Kim ocenił, że Hwasong-17 to „najsilniejsza broń strategiczna na świecie”. Zaznaczył też, że to pokazuje determinację i zdolność Korei Północnej do zbudowania najsilniejszej armii świata. Dyktator chwalił wojskowych, wskazując że dokonali „wspaniałego postępu” w rozwoju technologii polegającej na montowaniu głowic nuklearnych na pociskach balistycznych. Wyraził też oczekiwanie, że to wzmocni zdolności odstraszania kraju „w wyjątkowo szybkim tempie”.

W północnokoreańskich mediach państwowych pojawiły się zdjęcia, na których widać dyktatora w otoczeniu wojskowych, naukowców i i inżynierów. Mieli oni zobowiązać się do „absolutnej obrony autorytetu partii i Kima” i zapewnić, że „pociski będą latać energicznie tylko w kierunku wskazanym przez Kima”.

Rosja i Chiny zablokowały rezolucję ONZ

W reakcji na przeprowadzenie przez Koreę Północną testu pocisku, który może dotrzeć na amerykański kontynent, wiceprezydent USA Kamala Harris oświadczyła, że poprosiła „grupę sojuszników i partnerów, aby wspólnie z nami potępili wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety balistycznej dalekiego zasięgu”. – Poprosiłam ich także o dołączenie, abyśmy mogli konsultować się w sprawie dalszych kroków – powiedziała. Wiceprezydent USA zaznaczyła, że „ostatnie zachowania Korei Północnej są bezczelnym pogwałceniem wielu rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja i Chiny zablokowały jednak rezolucję potępiającą reżim Kima i sprzeciwiły się nałożeniu sankcji.

Czytaj też:

Kim jest dziewczynka na zdjęciu z Kim Dzong Unem? Poseł podał nowe informacjeCzytaj też:

Korea Południowa wykryła 180 samolotów bojowych. Kim Dzong Un pręży muskuły