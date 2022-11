Zmiana na brytyjskim dworze. Camilla zrywa z wielowiekową tradycją

Łączące role towarzyszki, doradcy i sekretarki, damy dworu przez lata odgrywały ważną rolę w życiu królewskim. Towarzyszyły zmarłej królowej Elżbiecie II i jej siostrze księżniczce Małgorzacie w oficjalnych obowiązkach i zagranicznych wycieczkach. Już pod koniec września pojawiły się jednak spekulacje, że Camilla zrezygnuje z dam dworu. Marlene Koenig, historyczka i znawczyni brytyjskiej rodziny królewskiej podejrzewała, że decyzja małżonki króla Karola III o zerwaniu z tradycją zostanie odebrana jako krok w kierunku modernizacji monarchii. – Myślę, że w biurze zajmującym się korespondencją, będzie grupa osób odpisujących na listy. (…) Ale nie spodziewam się, że otrzymają oficjalny tytuł – powiedziała wówczas ekspertka w rozmowie z portalem express.co.uk.

Camilla wyznaczyła swoje towarzyszki

Teraz przypuszczenia się potwierdzają. Camilla wyznaczyła kobiety, które będą ją wspierać w wypełnianiu państwowych i oficjalnych obowiązków. 75-letniej królowej małżonce będzie pomagać sześć towarzyszek, a także prywatny sekretarz i jego zastępca.

Sky News wskazuje, że na liście opublikowanej przez Pałac Buckingham, znajdują się przyjaciółki Camilli. Wśród nich znalazły się: Sarah Troughton – pierwsza kobietą na stanowisku lorda porucznika Wiltshire od XVI wieku; Jane von Westenholz – matka kobiety, która przedstawiła księcia Harry'ego jego przyszłej żonie Meghan Markle; Fiona – markiza Lansdowne, zajmująca się projektowaniem wnętrz; lady Katharine Brooke; baronowa Carlyn Chisholm; oraz lady Sarah Keswick, której mąż, Sir Chips Keswick, był prezesem klubu piłkarskiego Arsenal.

Nie będzie oficjalnych dam dworu

Obowiązki towarzyszek królowej małżonki będą zapewne podobne do obowiązków dam dworu, ale nie otrzymają one oficjalnego tytułu. Według źródeł „Daily Mail” towarzyszki królowej małżonki otrzymają symboliczne środki na pokrycie swoich wydatków tak jak to odbywało się w przypadku dam dworu.

Sky News informuje, że niektóre z kobiet pojawią się po raz pierwszy publicznie z Camillą na przyjęciu, które odbędzie się w najbliższy wtorek w pałacu.

Camilla wyznaczyła także swojego koniuszego – został nim major Ollie Plunket. Do jego zadań będzie należała opieka nad pamiętnikiem królowej i towarzyszenie jej podczas oficjalnych wydarzeń.

