Rząd chce zmian w kodeksie wyborczym. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały

Aktualnie istnieje blisko 2,5 tysiaca baz danych, w których są gromadzone informacje na temat wyborców. Rząd chce tak zmienić kodeks wyborczy, aby umożliwić utworzenie jednego Centralnego Rejestru Wyborców. W uzasadnieniu projektu uchwały wspomniano, że obecna decentralizacja generuje liczne problemy z organizacją wyborów, w związku z uprawnieniami wyborców m.in. do możliwości wyboru miejsca głosowania. Jak czytamy w projekcie, aktualne przepisy wymuszają zaangażowania urzędników w proces dopisywania i skreślania nazwisk uprawnionych do głosowania. Według autorów stwarza to spore ryzyko, że wyborca może się pojawić na więcej niż jednej liście. Wspomniano również o utrudnieniach przy organizacji głosowania poza granicami Polski.

Pomysłodawcy zmiany wyliczyli korzyści płynące z utworzenia Centralnego Rejestru Wyborców. Dzięki takiemu systemowi gminy nie musiałby się wzajemnie zawiadamiać o ujęciu wyborcy w obwodzi według miejsca zamieszkania. Integracja CRW z rejestrem PESEL spowoduje automatyczne dopisanie wyborcy do obwodu głosowania na podstawie adresu zameldowania.

Według opozyzcji utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców ma spore wady. Zdaniem przeciwników rządu pomysł ten może wynikać z doświadczenia z tzw. wyborami kopertowymi, kiedy część gmin słusznie nie udostępniła danych swoich wyborców.