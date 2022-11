Pierwsze takie wybory w partii Razem. „Kaczyński robi wszystko, żeby stracić władzę”

W niedzielne przedpołudnie (27 listopada) w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki partia Razem zorganizowała swoją konwencję programową. W trakcie wydarzenia ogłoszono także nazwiska nowych współprzewodniczących formacji. Zostali nimi Magdalena Biejat oraz Adrian Zandberg. To pierwsze tego typu wybory, ponieważ do tej pory pracami partii kierował zarząd krajowy.

– Przez ostatnie lata pokazaliśmy, że można zbudować od zera ruch, który ma realny wpływ na krajową politykę. Zaczynaliśmy bez wielkich nazwisk, bez pieniędzy, bez wpływów. Dziś jesteśmy w parlamencie i jesteśmy dalej gotowi zmieniać Polskę na lepsze – mówiła Magdalena Biejat.

– Ostatnie dni spędzaliśmy w trasie. Na targowiskach, na bazarkach, na spotkaniach – wszędzie ludzie mówili nam, że mają już dość, że wyłączają telewizor, bo ciągle sączy się z niego jad. Zamiast zajmować się ważnymi sprawami, słyszymy, że Kaczyński obraził Tuska albo że Tusk przywalił Kaczyńskiemu. Jak zacięta płyta – dodawała posłanka partii Razem.

Czarzasty i Twardoch na konwencji partii Razem

Adrian Zandberg podkreślał, że jego formacja polityczna jest obecnie sercem Lewicy. – Razem to jest walka z nierównościami, to jest publiczne budownictwo mieszkaniowe, to jest konsekwentna walka z katastrofą klimatyczną – prawdziwa, a nie udawana zmiana – tłumaczył.

Według polityka „Jarosław Kaczyński oraz jego obóz polityczny robią wszystko, aby stracić władzę”. – To akurat świetnie im idzie, nie ma co im w tym przeszkadzać. Czas zająć się tym, co naprawdę ważne – rozmową o tym, jak po nich posprzątać – wyliczał.

Podczas niedzielnej konwencji partii Razem okolicznościowe przemówienia wygłosili także Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Krzysztof Gawkowski i Marcelina Zawisza. Podczas panelu tematycznego głos zabrali m.in. była kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz pisarz Szczepan Twardoch.

Czytaj też:

Rząd chce zmian w kodeksie wyborczym. Do Sejmu wpłynął projekt uchwałyCzytaj też:

Ślub w rządzie. Semeniuk pokazała wyjątkowe zdjęcia, wśród gości wielu polityków PiS