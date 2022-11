Niemcy odwracają się od Angeli Merkel. Fatalne wieści dla byłej kanclerz

Angela Merkel pożegnała się z urzędem kanclerskim jesienią 2021 roku. Krajowi i zagraniczni komentatorzy zgodnie mówili o końcu pewnej ery. Podkreślano zasługi polityk nie tylko dla utrzymania jedności Europy, ale również dla wzmocnienia pozycji Niemiec.

„Gdy po 16 latach odchodziła ze stanowiska, była żegnana jako bohaterka wolnego świata. Rok później cały świat płonie. Była kanclerz przeszła od bycia wzorem do naśladowania do bycia osobą oskarżaną za odpowiedzialność za kryzys. Ona sama nie widzi jednak powodów do skruchy” – napisali dziennikarze „Der Spiegel” w zapowiedzi wywiadu z byłą niemiecką kanclerz.

Sondaż. Niemcy nie chcą powrotu Angeli Merkel

O tym, że z podziwu dla zasług Angeli Merkel obecnie zostało niewiele, świadczą też wyniki najnowszego sondażu. Z badania przeprowadzonego przez firmę Civey dla gazet należących do grupy medialnej Funke wynika, że aż aż 71 procent respondentów nie chciałoby powrotu byłej kanclerz do czynnej polityki. Przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych.

Dobrych wiadomości dawnej „królowej Europy” nie przyniosły także wyniki internetowej ankiety dziennika „Bild”. Na pytanie: „czy Angela Merkel była wybitnym kanclerzem”, przecząco odpowiedziało 88,7 tys. internautów. 22,7 tys. ankietowanych uważa, że była szefowa CDU była jednym z najlepszych kanclerzy w historii niemieckiej polityki.

Fatalne notowania Angeli Merkel nie oznaczają jednak, że Niemcy są zadowoleni z obecnego kanclerza. Z sondażu firmy Civey wynika, że 43 proc. respondentów uważa, że Angela Merkel była lepszą szefową rządu niż Olaf Scholz. Przeciwnego zdania jest 41 proc. ankietowanych. 16 proc. badanych nie ma w tej sprawie sprecyzowanych poglądów.

