Andrzej Duda na czele najnowszego sondażu. Ogromny wzrost zaufania do Mateusza Morawieckiego

Centrum Badania Opinii Społecznych przeanalizowało poziom zaufania do czołowych 19 polityków polskiej sceny politycznej. Kolejny miesiąc na czele rankingu znajduje się Andrzej Duda, który jako jedyny polityk cieszy się zaufaniem ponad połowy społeczeństwa. Prezydent notując 54 proc. zdystansował swoich konkurentów aż o 13 punktów procentowych. Uszczuplił się również odsetek osób, które mu nie ufają.

Na drugim miejscu znaleźli się ex aequo Mateusz Morawiecki i Szymon Hołownia z wynikiem 41 proc. Premier w ciągu miesiąca zyskał 4 pkt proc. i awansował na druga lokatę. Dodatkowo stracił 2 p.p. jeśli chodzi o nieufność, przez co łącznie najbardziej poprawił swoje notowanie wśród ankietowanych. Z kolei lider Polski 2050 zyskał jedno „oczko”, a poziom braku zaufania do jego osoby nie zmienił się względem poprzedniego sondażu.

Tuż za podium znalazł się Rafał Trzaskowski, któremu ufa co czwarty Polak. Utrata 1 p.p. kosztowała jednak spadek o dwie lokaty. Prezydent Warszawy zyskał również, jeśli chodzi o osoby, które deklarują wobec niego brak zaufania. W listopadzie jest to wzrost o 3 p.p. do 41 proc. Piąte miejsce zajął Mariusz Błaszczak z wynikiem 39 proc., co jest wzrostem o dwa „oczka”. Szef MON minimalnie o 1 p.p. zyskał też w rankingu nieufności do poziomu 34 proc.

Na czoło niechlubnego rankingu, jeśli chodzi o brak zaufania, „awansował” Donald Tusk. Liderowi Platformy Obywatelskiej od października nie ufa 57 proc. respondentów, o 2 p.p. więcej. Drugi jest Zbigniew Ziobro z wynikiem 56 proc. Lider Solidarnej Polski także przesunął się w tej części rankingu o jedną pozycję, przez to, że zyskał w ciągu miesiąca 3 p.p. Na najniższy stopień podium z 55 proc. po utracie jednego oczka „spadł” Jarosław Kaczyński. Przemysławowi Czarnkowi bez zmian nie ufa co drugi Polak.

