O czym dyrektor CIA rozmawiał z szefem rosyjskiego wywiadu? Przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji ujawnia

Reuters przypomina, że na początku listopada dyrektor CIA William Burns spotkał się w tureckiej Ankarze z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem i ostrzegł go przed konsekwencjami jakiegokolwiek użycia przez Rosję broni nuklearnej. O spotkaniu poinformował Biały Dom. Rosja jednak oświadczyła, że omawiane kwestie są „delikatne” i odmówiła komentarza.

Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla administracji obu krajów od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego.

Spotkanie Burna i Naryszkina. O czym rozmawiali?

– Stany Zjednoczone dysponują kanałami zarządzania ryzykiem z Federacją Rosyjską, w szczególności ryzykiem nuklearnym, i taki był cel spotkania dyrektora CIA Burnsa ze swoim rosyjskim odpowiednikiem – powiedziała w rozmowie z Ria Nowosti charge d'affaires ambasady USA w Moskwie Elizabeth Rood, a jej wypowiedź cytuje Reuters. – Dyrektor Burns niczego nie negocjował i nie rozmawiał o porozumieniu dotyczącym konfliktu na Ukrainie – podkreśliła przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji.

Rood przekazała też, że jeśli zajdzie potrzeba kolejnej rozmowy, to może do niej dojść, ale na razie nie ma zaplanowanego żadnego spotkania.

Reuters wskazuje, że po spotkaniu Naryszkina z Burnsem Kreml oświadczył, że jest otwarty na dalsze rozmowy na wysokim szczeblu ze Stanami Zjednoczonymi, ale odrzucił pomysł zorganizowania spotkania prezydenta Władimira Putina z prezydentem USA Joe Bidenem. Stwierdzono wówczas, że jest to „na razie nie do pomyślenia”.

W planach rozmowy oficjeli w Egipcie

Brytyjska agencja zwraca też uwagę, że między 29 listopada a 6 grudnia ma dojść do spotkania rosyjskich i amerykańskich urzędników w Egipcie, gdzie będą toczyć się rozmowy na temat wznowienia inspekcji w ramach Układu o redukcji zbrojeń strategicznych New START. Oba kraje porozumiały się w sprawie przedłużenia jego obwiązywania w styczniu ubiegłego roku o maksymalnie dozwolone w nim pięć lat. Do rozmów w Kairze ma dojść chociaż Moskwa odrzuciła perspektywę doprowadzenia do szybkiego przełomu w tej sprawie.

