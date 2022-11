PiS będzie miało nowego posła. Mandat obejmie brat wicepremiera

Objęcie mandatu poselskiego potwierdził w rozmowie z Onetem Leszek Kowalczyk. – Tak, to prawda. Przyjmuję mandat poselski, którego zrzekł się pan poseł Jerzy Bielecki – poinformował radny sejmiku lubelskiego. Polityk przekazał, że nie zna powodów rezygnacji Bieleckiego. – Próbowałem się dowiedzieć, ale nie bardzo był wyrywny, by mi to wyjaśnić. Nie naciskałem – powiedział portalowi.

Leszek Kowalczyk obejmie mandat poselski

Jak informuje Onet, przyszły poseł rozpocznie we wtorek szkolenie w Sejmie, ale wciąż czeka na załatwienie formalności przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę. Sprawka był pierwszy w kolejce do objęcia mandatu, ale nie zdecydował się na to ze względu na pełnioną funkcję, więc miejsce w Sejmie przypadło Kowalczykowi.

Pochodzący z Janowa Lubelskiego Bielecki nie należał do grona posłów z pierwszych szeregów. Według Onetu i gazety.pl złożenie przez niego mandatu jest częścią politycznego planu. Kierownictwo PiS chciało w ten sposób utorować drogę do Sejmu 28-letniemu Michałowi Moskalowi, czyli najbliższemu współpracownikowi Jarosława Kaczyńskiego w centrali partii, który również pochodzi z Janowa Lubelskiego. Moskal pełni obecnie funkcję dyrektorem Biura Prezydialnego PiS, a wcześniej był szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Kolejne roszady w klubie PiS

Leszek Kowalczyk będzie kolejną osobą, która w ostatnim czasie zasili szeregi klubu parlamentarnego PiS. Pod koniec października Krzysztof Głuchowski zajął miejsce Gabrieli Masłowskiej, która zrezygnowała z mandatu i została powołana w skład Rady Polityki Pieniężnej. Głuchowski objął mandat w trakcie kadencji już po raz drugi. 9 września 2015 r., kilka tygodni przed końcem kadencji, zajął miejsce posłanki Małgorzaty Sadurskiej.

