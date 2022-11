Mandat poselski przypadł wojewodzie lubelskiemu. Dlaczego odmówił?

O swojej decyzji wojewoda lubelski poinformował na Facebooku. „W dniu 24 listopada 2022 r. złożyłem następujące oświadczenie: Na podstawie art. 251 § 4 Kodeksu wyborczego, zrzekam się przysługującego mi pierwszeństwa do mandatu okręgu wyborczego nr 6 na rzecz kandydata z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów” – poinformował Lech Sprawka.

Wojewoda lubelski nie będzie posłem. Podał powody

Wyjaśnił, że decyzja ma związek z sytuacją kryzysową na terenie województwa i w Polsce. W szczególności zwrócił uwagę na „wielorakość działań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, zwalczania skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz przeciwdziałania skutkom ewentualnych innych zdarzeń bezpośrednio oddziałujących na województwo lubelskie i jego mieszkańców”, skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz na realizacje wielu przedsięwzięć związanych z łagodzeniem skutków inflacji i zaburzeń gospodarczych wywołanych wojną oraz pandemią COVID-19. Dodał, że procedura powołania nowego wojewody i wdrożenia go mogłaby spowodować wydłużenie realizacji tych zadań.

„Dlatego w poczuciu odpowiedzialności wobec mieszkańców, ale również Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i całego polskiego Rządu, których reprezentuję, podjąłem decyzję o pozostaniu na stanowisku wojewody lubelskiego i nieobejmowaniu mandatu posła” – poinformował wojewoda.

W związku z odmową przyjęcia mandatu przez Lecha Sprawkę, przypadnie on kolejnej uprawnionej do tego osobie z listy Prawa i Sprawiedliwości. Będzie to radny województwa lubelskiego, Leszek Kowalczyk. W rozmowie z Onetem radny potwierdził, że przyjmie mandat.

