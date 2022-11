PiS szykuje już kandydata na prezydenta Warszawy? Przedmiot spekulacji nie zaprzeczył

Jarosław Krajewski na początku lipca został pełnomocnikiem warszawskich struktur PiS. Onet zauważył, że tuż po nominacji na to stanowisko polityk zaczął być wyjątkowo aktywny. Krajewski zaczął organizować briefingi, spotykać się z radnymi czy pojawiać się na sesjach Rady Warszawy. Jest też coraz częściej obecny w lokalnych mediach oraz rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami stolicy. Polityk w swoich wypowiedziach krytykuje urzędującego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Czy aktywność Krajewskiego to przygotowania do startu w wyborach samorządowych? Pełnomocnik warszawskich struktur PiS podkreślił, że taka decyzja jeszcze nie zapadła i podejmie ją ścisłe kierownictwo partii. Nie zaprzeczył jednak, że mógłby wystartować na stanowisko prezydenta stolicy. – Według mnie Warszawa zasługuje na zdecydowanie lepszego i bardziej zaangażowanego gospodarza niż jest nim dzisiejszy prezydent Rafał Trzaskowski z PO – skomentował Krajewski.

Jarosław Krajewski ma chrapkę na prezydenturę Warszawy?

Kandydowania polityka nie wyklucza też nowy rzecznik PiS. – To są decyzje polityczne. Natomiast każdy sposób na zwiększenie aktywności w terenie jest dobry. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było blisko ludzi – powiedział Rafał Bochenek. Rzecznik zwrócił uwagę, że w związku z pandemią koronawirusa i obostrzeniami aktywność polityków była bardzo mocno ograniczona. Zapewnił, że Krajewski nie jest jedynym aktywnym pełnomocnikiem.

Do sprawy odniósł się też szef warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. – To nie jest moment, żeby te decyzje były teraz podejmowane czy rozważane, ale w mojej osobistej opinii na pewno byłby to poważny kandydat. Ta jego aktywność to dość naturalna rola, jako pełnomocnika PiS na Warszawę. To oczywiste, że powinien się spotykać zarówno z mieszkańcami, jak i radnymi – podsumował działalność Krajewskiego Dariusz Figura.

