Słowa Stoltenberga odbiją się głośnym echem w Rosji. „Nie ma prawa weta”

We wtorek 29 listopada w Bukareszcie odbyło się spotkanie szefów dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Drzwi NATO są otwarte – zadeklarował Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej. Sekretarz generalny sojuszu wspomniał o Macedonii Północnej i Czarnogórze, które stosunkowo niedawno przystąpiły do NATO, a także stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin przyczynił się do tego, że już wkrótce Finlandia i Szwecja staną się członkami sojuszu.

Ukraina w NATO? Jednoznaczna deklaracja Jensa Stoltenberga

Polityk po raz kolejny stanowczo podkreślił, że Rosja nie ma prawa do blokowania wstąpienia w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego konkretnych państw. – Rosja nie ma prawa weta – powiedział Jens Stoltenberg, po czym podkreślił, że NATO podtrzymuje to stanowisko również w sprawie możliwości dołączenia Ukrainy do sojuszu. Przypomnijmy – pod koniec września Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina złoży wniosek o członkostwo w NATO. – Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy siebie nawzajem – powiedział wówczas prezydent Ukrainy.

Sekretarz generalny NATO podkreślił także, że kraj, który już ponad osiem miesięcy broni się przed pełnowymiarową rosyjską agresją, będzie otrzymywał dalsze transze wsparcia. Jednocześnie zaznaczył, że w czasie trwającej wojny sojusz powinien być niezwykle silny i zjednoczony. – Nie powinniśmy robić nic, co mogłoby podważyć jedność sojuszników w udzielaniu Ukrainie militarnego, humanitarnego, finansowego wsparcia, ponieważ musimy uniemożliwić prezydentowi Putinowi zwycięstwo – powiedział Jens Stoltenberg.

