Sobolewski: Nie mamy zamiaru kapitulować ani ukorzyć się przed UE

Joanna Miziołek, Eliza Olczyk, „Wprost”: Po co PiS chce powołać komisją weryfikacyjną ds. energetyki? Ludzie oczekują rozwiązań na przyszłość, a nie patrzenia w przeszłość.

Krzysztof Sobolewski: Przedstawiamy rozwiązania na przyszłość ale chcemy też pokazać przyczyny, dla których mamy teraz trudną sytuację w energetyce. Za rządów PiS uniezależniliśmy się od rosyjskiego gazu ale warto sobie zadać pytanie: dlaczego byliśmy zależni? Podobnie jak od rosyjskiej ropy? Stąd pomysł na powołanie komisji, wzorowanej na tej reprywatyzacyjnej w Warszawie. Sądzimy, że do końca roku będzie uchwalony projekt i rozpoczynamy działania komisji.

Opozycja uważa, że PiS uzależniło Polskę od importu rosyjskiego węgla, bo za waszych rządów z roku na rok sprowadzano coraz więcej tego surowca z Rosji.

Opozycja nie mówi o tym, że import był prowadzony przez firmy prywatne. Polska jako pierwsza nałożyła embargo na węgiel rosyjski. Dużo nas to kosztowało. Chciałbym przypomnieć, że pierwszym, który do tego nawoływał był Donald Tusk, który fotografował się na tle hałd z węglem. Dlatego chcemy mu przypomnieć, co się stało za rządów PO-PSL w kwestii uzależnienia Polski od gazu, ropy i innych surowców energetycznych – 95 proc. z nich pochodziło z Rosji.