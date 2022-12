„Niedyskrecje do słuchania”: Ziobro bez dodatkowych kandydatów na posłów. „18 mandatów im starczy”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

W PiS trwają już przymiarki do list wyborczych. Potwierdził to Ryszard Terlecki, który w niedawnym wywiadzie dla „Sieci” powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość powinno już szukać odpowiednich ludzi na listy wyborcze. Żeby nie było tak, iż dopiero na wiosnę, w kampanii, partia będzie dobierała kandydatów na parlamentarzystów. Według wicemarszałka Sejmu na listach muszą się znaleźć ludzie pracowici, którzy będą chcieli ostro powalczyć o to, żeby partia zwyciężyła w wyborach.

Nie wiemy, czy akurat kryterium pracowitości zostanie zastosowane przy układaniu list kandydatów do Sejmu i Senatu w obozie rządzącym ale na pewno w niektórych przypadkach będzie obowiązywało kryterium przynależności partyjnej. Dowiedziałyśmy się bowiem, że ludzie Zbigniewa Ziobry znajdą się na listach PiS, ale dotyczy to jedynie obecnych posłów i senatorów. Zbigniew Ziobro nie będzie miał szansy na umieszczenie na listach kandydatów do parlamentu dodatkowych ludzi, a wiemy, że się na to szykował. Nasz rozmówca daje do zrozumienia, że Solidarna Polska ma osiemnaście mandatów i tyle wystarczy.