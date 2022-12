Kaczyński mówi o „punktach” w meczu z Francją. „Będę skakał w powietrze”

W trakcie swojej wizyty w Legnicy prezes PiS został zagadnięty o spodziewany wynik meczu pomiędzy Polską i Francją. Biało-czerwoni po remisie z Meksykiem, Wygranej z Arabią Saudyjską i porażce z Argentyną awansowała do dalszej fazy mundialu w Katarze. Atmosfera przed meczem jest tak gorąca, że pytany o to zdarzenie jest nawet polityk, który nie ma z tym sportem zbyt wiele wspólnego.

Katar 2022. Kaczyński marzy o powrocie starych czasów

— Ja bym naprawdę marzył o tym, żeby się powtórzyły czasy, kiedy jesteśmy przynajmniej w tej czwórce tzn. przynajmniej możemy liczyć na czwarte, a może nawet na trzecie miejsce – odpowiadał Jarosław Kaczyński. – Trafiliśmy na mistrza świata, ale ja oczywiście jestem pełen wiary – dodawał.

Szef obozu rządzącego powiedział jednak kilka słów za dużo. Chcąc podkreślić swoje przywiązanie do reprezentacji, posłużył się określeniem, które nie pasuje do obecnej sytuacji Polski na mundialu. – Każdy korzystny dla nas wynik, w tym wypadku to musi być zwycięstwo, choćby o jeden punkt, to będę skakał w powietrze – zapewniał.

Problem w tym, że na tym etapie turnieju nie liczą się już żadne punkty. Tego typu kwestie miały znaczenie jedynie w fazie grupowej, a obecnie przegrany zwyczajnie odpada z rozgrywek. Prezes PiS mógł oczywiście mieć na myśli po prostu gole. Fani piłki nożnej nie używają jednak słowa „punkty” na określenie strzelonych bramek. Z takim nazewnictwem spotykamy się raczej w innych sportach.

Kiedy mecz Francja – Polska? Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Odpowiedź na pytanie, czy Polska zdoła pokonać Francję i awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze, poznamy już w niedzielę ok. godz. 18:00. Potencjalnymi rywalami naszych reprezentantów w 1/4 finału może być reprezentacja Anglii lub Senegalu.

Transmisja meczu Francja – Polska będzie dostępna od godziny 15:50 na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie będzie można oglądać również online na stronie sport.tvp.pl. Tekstowa relacja na żywo z tego meczu dostępna będzie również na stronie głównej Wprost.pl.

