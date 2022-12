PO żąda od Ziobry „pilnego” odtajnienia opinii ws. katastrofy smoleńskiej

TVN24 poinformował, że powołany przez Prokuraturę Krajową międzynarodowy zespół biegłych nie znalazł w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej żadnych dowodów na wybuch. W jego skład weszli eksperci ze Szwajcarii, Portugalii, Danii, Francji i Polski. Antoni Macierewicz, pytany w poniedziałek o te doniesienia, powiedział w TVP Info, że „jest dokładnie odwrotnie”. – Prokuratura zakwestionowała ten wniosek, który przywołał TVN, wskazując na co najmniej cztery wątpliwości. Zasadnicza dotyczy zbadania przez zespół międzynarodowych biegłych ciał w salonce nr 3 – tam, gdzie siedzieli generałowie, szefowie rodzajów sił zbrojnych, i tam, gdzie podkomisja zidentyfikowała miejsce eksplozji – stwierdził i dodał, że jest „zszokowany kłamstwem TVN”.



Katastrofa smoleńska. PO składa wniosek do Ziobry

W poniedziałek w Sejmie posłowie PO Marcin Kierwiński i Maciej Lasek zapowiedzieli, że złożą wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry „o odtajnienie kompleksowej opinii biegłych dotyczącej katastrofy smoleńskiej”. – Od wczoraj wiemy, że taka opinia istnieje, że została skończona, przygotowana i wiemy także, że w tej opinii zawarte są tezy mówiące jasno, że nie znaleziono materiałów wybuchowych jeżeli chodzi o szczątki katastrofy smoleńskiej. Ta opinia to ostateczny koniec kłamstwa smoleńskiego. Ta opinia to jednoznaczne stwierdzenie, potwierdzenie tezy, że PiS swoją władzę zbudował na oszustwie i kłamstwie. Ta opinia powinna być natychmiast odtajniona – powiedział Kierwiński. Przypomniał też, że Ziobro jako prokurator generalny ma takie kompetencje i „nie tak dawno z takich kompetencji korzystał”.

Poseł PO podkreślił, że sprawa jest „bardzo wrażliwa”, bo dotyczy 10 lat „dzielenia Polaków” przez Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego. – Wiemy, że ta opinia powstała w tym roku. Wiemy że była dostępna w prokuraturze już w okresie wakacyjnym. Bardzo trudno nam uwierzyć, że w państwie rządzonym przez PiS o istnieniu tej opinii nie wiedział Jarosław Kaczyński – stwierdził Kierwiński.



„Macierewicz powinien stanąć przed sądem”

Jak stwierdził, „mimo jednoznacznych wniosków wynikających z tej opinii eksperckiej, Jarosław Kaczyński przez ostatnie tygodnie kłamał i dalej sączył jad do polskiego życia publicznego”. – Aby zakończyć ten straszny taniec na trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej, aby zakończyć te straszne podziały, żądamy od ministra Ziobro, prokuratora generalnego, pilnego odtajnienia tej opinii. Jeżeli ta opinia zostanie odtajniona, jeżeli wszelkie tezy, o których wiemy od wczoraj, się potwierdzą, Antoni Macierewicz powinien zniknąć z polskiego życia publicznego. Powinien stanąć przed polskim sądem, a wszelkie koszty, które wydane były na komisję szarlatanów Macierewicza, powinny zostać zwrócone – oświadczył Kierwiński w Sejmie.

Z kolei Maciej Lasek podkreślał, że to jest „kolejna opinia prokuratury, która nie potwierdza tezy o zamachu”.

