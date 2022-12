Podczas niedzielnej wizyty w Nowej Soli Jarosław Kaczyński podjął wątek służby zdrowia, jej problemów i komercjalizacji. – Są lekarze, którzy zarabiają całkiem przeciętnie, ale jest i tak, że niektórzy zarabiają bardzo, bardzo dużo i ja nie miałbym z tego powodu pretensji, gdyby służba zdrowia działała tak, jak powinna działać – stwierdził prezes PiS. Ocenił, że płace mogą być „bardzo wysokie”, ale musi iść to w parze z „dobrą służbą zdrowia”. – A ja ciągle dowiaduje się o przypadkach skandalicznych, jeżeli chodzi o działania służby zdrowia – stwierdził.

Kaczyński podał następnie kilka przykładów „skandalicznych” jego zdaniem przypadków. – Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić – ocenił. – Ja nic nie mam przeciwko temu, żeby lekarz na jednym etacie świetnie zarabiał, ale lekarz musi być przede wszystkim w szpitalu rano, kiedy zaczyna pracę, do tego momentu, kiedy formalnie ją kończy, czyli do popołudnia, a jak trzeba to dłużej – mówił dalej.

— Wiecie państwo, że tak nie jest. Musi mieć to poczucie odpowiedzialności za pacjenta – dodał Kaczyński. I stwierdził, że lekarz jest człowiekiem „pewnej misji”, którą przyrównał do... misji księży.

Morawiecki i Niedzielski przytakują Kaczyńskiemu. „Absolutna zgoda”

W poniedziałek do słów Kaczyńskiego odniósł się Mateusz Morawiecki. – Oczywiście generalnie się z tym zgadzam, ponieważ bardzo wiele sytuacji jest takich, w których szukamy rozwiązań za pomocą wsparcia poprzez odpowiednie mechanizmy finansowe, tymczasem wśród lekarzy najważniejsza jest przysięga Hipokratesa, najważniejsze jest służenie ludziom, najważniejsza jest misja – stwierdził premier. – Trzeba dążyć do tego, żeby czynniki finansowe, materialne i motywacja pozamaterialna szły ze sobą w parze, szły ze sobą ręka w rękę – zaznaczał.

Ze słowami prezesa PiS zgodził się też minister zdrowia Adam Niedzielski. – Absolutna zgoda – mówił na antenie Polsat News. – Rzeczywiście liczba i wielkość zarobków w porównaniu do innych zawodów czy innych grup zawodowych w Polsce jest bardzo pokaźna. W tej chwili oprócz tego, że mieliśmy w w zeszłym roku najwyższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w sektorze zdrowia – mówimy o zarobkach, które sięgają nawet 60-70 tys. zł miesięcznie – powiedział.

