Szykuje się szybki ruch rządu. Ma zostać powołany nowy wiceszef MSZ

Wojciech Gerwel zostanie nowym wiceministrem spraw zagranicznych – ustalił portal i.pl. Dziennikarze wspomnianego źródła przekazuję tę nieoficjalną informację, powołując się na anonimowe źródła w rządzie. Uroczystość powołania nowego wiceszefa MSZ ma odbyć się w najbliższym czasie. Niewykluczone, że dojdzie do oficjalnego przekazania obowiązków jeszcze we wtorek 6 grudnia.

Kim jest Wojciech Gerwel?



Wojciech Gerwel ukończył studia magisterskie w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown oraz studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i politologii na Uniwersytecie Simon Fraser w Vancouver. Studiował również w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu oraz w Lester B. Pearson United World College w Victorii w Kanadzie.

Wojciech Gerwel od sierpnia 2018 roku jest ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Przed objęciem tej funkcji był pierwszym radcą ds. analiz strategicznych w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz sprawował stanowisko „fellow” w Centrum Spraw Międzynarodowych im. Weatherheada na Uniwersytecie Harvarda. Wcześniej kierował m.in. referatem ds. rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ. Od 2007 do 2014 roku pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi.

Przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji pracował jako analityk w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies.

