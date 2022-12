Niespodziewana deklaracja strony rosyjskiej. Szojgu: Zgadzamy się z USA

– Zgadzamy się z USA, że w Ukrainie potrzebny jest sprawiedliwy i długoterminowy pokój, ale obecnie nie widzimy szans na rozmowy – stwierdził rosyjski minister obrony. Siergiej Szojgu nawet drugą częścią tego zdania nie przekreślił wrażenia, jakie wywołał pierwszą.

Do tej pory strona rosyjska proponowała co prawda negocjacje pokojowe, nie mówiła jednak, iż jest w jakiejkolwiek kwestii zgodna ze Stanami Zjednoczonymi – swoim największym rywalem na arenie międzynarodowej. Do tej pory obserwowaliśmy raczej sytuację, w której wszystko co robiono i mówiono w Waszyngtonie, na Kremlu starano się krytykować i wywracać na drugą stronę.

Wojna w Ukrainie. Szojgu straszy katastrofą nuklearną

W dalszej części konferencji rosyjski minister trzymał się już strategii, do jakiej przyzwyczaili nas politycy tego kraju. Alarmował, że Ukraina prowadzi ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, stwarzając tym samym zagrożenie katastrofą nuklearną. Nie wspominał przy tym, że dokładnie o to samo przed kilkoma miesiącami oskarżano jego państwo. Podobnie jak wówczas Ukraińcy, tak teraz Szojgu mówił o „terroryzmie nuklearnym” i zapewniał, iż podejmowane będą wszelkie środki dla zabezpieczenia elektrowni.

Rosjanie oskarżają Ukraińców. Co zrobi MAEA?

– Reżim kijowski stara się stworzyć pozory zagrożenia katastrofą nuklearną, kontynuując celowe ostrzeliwanie tego miejsca – oskarżał Szojgu. Spotkało się to ze sprzeciwem Ukraińców, którzy oskarżyli reżim Putina o składowanie broni w elektrowni atomowej. We wszystko próbuje się jeszcze włączyć Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), która od miesięcy chce utworzyć strefę bezpieczeństwa wokół elektrowni, w obawie przed katastrofą radiacyjną i skażeniem dużych obszarów Europy.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Dziewiąty pakiet sankcji niemal gotowy. „Unia finalizuje prace”Czytaj też:

Nowy wyścig zbrojeń dobije Rosję. W tej rozgrywce jest jeden poważny haczyk