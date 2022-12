Jacek Kurski w rządzie? Jarosław Kaczyński: w tym największy jest ambaras…

W październiku we „Wprost” pisaliśmy, że były szef TVP został odstawiony przez Jarosława Kaczyńskiego na boczny tor. „Jacek na pewno zostanie zagospodarowany. Tylko czy będzie chciał przyjąć w kampanii to, co będziemy chcieli mu zaoferować, tego nie wiem. Potrafi robić zwroty akcji, takie jak na przykład w 2004 roku, kiedy prowadził kampanię Romana Giertycha i LPR-u” – mówił Joannie Miziołek znany polityk PiS. Wcześniej media spekulowały, że Jacek Kurski może zostać wicepremierem po tym, jak nagle został odwołany ze stanowiska prezesa TVP.

O przyszłość polityczną byłego Jacka Kurskiego Jarosław Kaczyński był pytany w Radiu Wrocław.

„Ma pan pomysł na to, jak wykorzystać Jacka Kurskiego i jego doświadczenie polityczne? Czy to się wydarzy jeszcze w tej kadencji, czy niekoniecznie?” – pytał dziennikarz. „Ja miałem kilka pomysłów, ale w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”– odpowiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dopytywany o to, czy Jacek Kurski był niechętny tym pomysłom, odpowiedział: „dotychczasowe propozycje potraktował jako trudne dla niego do przyjęcia”.

Na pytanie o to, czy Kurski chciał być wicepremierem, odparł: „nie, nie, nie. To są bajki medialne. Chociaż miał propozycję rządową, ale uznał, że to nie jest dla niego sprawa interesująca”.

Rozmowa prezesa PiS z Kurskim. Były prezes TVP postawił warunki

Na początku września Jacek Kurski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa TVP. Natychmiast po odwołaniu zaczęto spekulować na temat politycznej przyszłości byłego prezesa. Rzecznik PiS Jarosław Fogiel napisał na Twitterze, że wkrótce Kurskiego czekają „nowe zadania”. Jednak minęły trzy miesiące, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

We wtorek Radio ZET informowało o szczegółach rozmowy Jacka Kurskiego z Jarosławem Kaczyński. Według nieoficjalnych ustaleń Kurski zażądał wymiany premiera Mateusza Morawieckiego oraz utrzymania "skutecznej linii" Telewizji Publicznej. Prezes PiS się na to nie zgodził.

– Jacek Kurski nie będzie prowadził kampanii wyborczej PiS, właśnie szuka sobie zajęcia z dala od bieżącej polityki – powiedziała osoba z otoczenia byłego prezesa TVP.

