Michał Wójcik: Tak, Mateusz Morawiecki popełnił błąd

Cała rozmowa ministra Wójcika z Moniką Olejnik przebiegała w dość dynamiczny sposób. Od samego początku dziennikarka przerzucała się pojedynczymi zdaniami czy nawet słowami ze swoim gościem. Nie inaczej było, kiedy pojawił się wątek KPO, warunków stawianych przez Komisję Europejską i oddania Unii Europejskiej sporej władzy nad polskimi sprawami.

Michał Wójcik: Kto się zgodził na kamienie milowe, Zbigniew Ziobro?

– A kto się zgodził na kamienie milowe? – spytała w pewnym momencie burzliwej dyskusji Olejnik. – Ale kto się zgodził? No kto, Zbigniew Ziobro? – pytał Wójcik. – No pytam pana – odpowiadała prowadząca. – Pan premier Mateusz Morawiecki – mówił jej gość. – Czy popełnił błąd? – naciskała dziennikarka TVN. – Tak, popełnił błąd – przyznał minister.

– Uważam, że to było błędne, to co się stało wtedy na szczytach Rady Europejskiej, że nie zostały zawetowane pewne decyzje – powtórzył Michał Wójcik. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie dotyczące ewentualnej dymisji premiera.

Wójcik do Olejnik: Pani mnie stawia w trudnej sytuacji

– Pani mnie stawia w trudnej sytuacji, bo przecież ja jestem w gabinecie pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie mnie oceniać pana premiera. Przepraszam, ale pani wywołuje pewien dyskomfort mój – tłumaczył Wójcik. – Tak, oczywiście, straszne – skomentowała Olejnik. – Dlaczego się pani uśmiecha? – pytał roześmiany członek Solidarnej Polski.

Wójcik stwierdził też, że podpisuje się pod słowami Zbigniewa Ziobry, że „żaden rząd, nie poczynił tak daleko idących koncesji na rzecz faktycznego transfery realnej władzy z Warszawy do Brukseli”. – Jaki dyskomfort psychiczny musi mieć premier? – dopytywała Monika Olejnik. – Ale przecież to jest prawda – stwierdził jej gość.

