Prestiżowa porażka Trumpa. Amerykanów nie przekonała nawet była gwiazda futbolu

6 grudnia mieszkańcy stanu Georgia ponownie ruszyli do urn wyborczych, aby wybrać swojego przedstawiciela w Senacie. Druga tura musiała zostać przeprowadzona, ponieważ 8 listopada żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50 proc. O mandat ubiegali się wystawiony przez Partię Republikańską były gwiazdor amerykańskiego futbolu Herschel Walker oraz związany z Demokratami pastor kościoła baptystów w Atlancie Raphael Warnock.

Wybory w USA. Wyniki głosowania z Georgii

Kandydat Partii Demokratycznej może być niemal pewny zwycięstwa. Po przeliczeniu 97 proc. głosów jego przewaga wynosi 1,2 pkt proc. Według CNN jego przegrana w wyborach jest już niemal niemożliwa. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, wówczas Demokraci umocnią swoją przewagę w Senacie. Rozkład sił będzie wynosił 51:49. Obecnie jest to 50:50, jednak decydujący głos należy do wiceprezydent Kamali Harris, co zapewnia większość formacji, z której wywodzi się Joe Biden.

Dla Demokratów oznacza to przejęcie pełni władzy w komisjach, a także dodatkowe uprawnienie do wzywania świadków do składania zeznań lub dokumentów, co ma znaczenie w kontekście ewentualnych śledztw parlamentarnych.

Urzędujący prezydent i jego partia nadal mogą mieć jednak spore problemy z uchwalaniem kluczowych ustaw, ponieważ po ukonstytuowaniu się nowego Kongresu na początku nowego roku, kontrolę w Izbie Reprezentantów przejmą Republikanie, którzy będą mieć 222 deputowanych.

Cios dla Donalda Trumpa

Porażka Walkera to wielki cios dla Donalda Trumpa. I to w stanie, który jeszcze do niedawna był uznawany za mocno konserwatywny. Polityk był uznawany za jego człowieka. W kampanii zaliczał jednak wpadkę za wpadką. Wyborców zszokowały doniesienia o jego życiu prywatnym – chociaż publicznie ostro potępiał liberalne prawo aborcyjne, miał zapłacić dwóm kobietom za usunięcie ciąży. Amerykańskie media donosiły, że miał się także dopuszczać przemocy domowej.

