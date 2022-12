„Dyplomatyczny skandal” w polskiej ambasadzie w Budapeszcie. Jest reakcja MSZ

W poniedziałek 5 grudnia ambasador RP na Węgrzech Sebastian Kęciek i kierowniczka wydziału polityczno-ekonomicznego Katarzyna Ratajczak-Sowa spotkali się m.in. z liderem węgierskiej skrajnej prawicy – informuje „Rzeczpospolita”. László Toroczkai, bo o nim mowa, kilka tygodni temu wywołał skandal przy składaniu Polsce życzeń z okazji Święta Niepodległości. „Niech Bóg błogosławi Polsce! Spotkajmy się ponownie na wspólnej, polsko-węgierskiej granicy!” – napisał na Twitterze. Dołączone do tweeta zdjęcie zostało wykonane po zajęciu Zakarpacia przez Węgry w 1939 roku.

Wpis węgierskiego polityka wywołał burzę. Zasugerował rewizję granic

Do sprawy odniosła się wówczas strona ukraińska. – Wezwanie deputowanego László Toroczkaia do rewizji granic jest nie do przyjęcia – powiedział Oleg Nikołenko, rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wezwano także rząd węgierski do potępienia „nieodpowiedzialnych wypowiedzi”, które podważają dobre stosunki między tymi krajami.

Spotkanie w polskiej ambasadzie w Budapeszcie. Jest reakcja MSZ



– Złożę interpelację do MSZ, gdzie spytam, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec kierownictwa placówki – zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł KO Robert Tyszkiewicz, szef sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i członek Komisji Spraw Zagranicznych. – Z jednej strony Polska stara się odgrywać rolę największego sojusznika Ukrainy, z drugiej zaprasza na spotkania osobę, która jest jej otwartym wrogiem. To skandal – dodał polityk w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Polskie MSZ potwierdziło, że spotkanie się odbyło, jednak nie tylko z Toroczkaiem, ale również kilkunastoma parlamentarzystami grupy węgiersko-polskiej. „MSZ zaznacza, że zespół ambasady zareagował na tweet Toroczkaia chwalącego się wizytą, »wprowadzając szerszy kontekst wczorajszego spotkania«. MSZ nie wyjaśnia jednak, po co w spotkaniu uczestniczył Toroczkai, który nie jest posłem, lecz wójtem jednej z wsi” – informuje „Rzeczpospolita”.

