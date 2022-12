Prof. Nałęcz o Morawieckim: To niepoważne, nogi mi się ugięły

Razi mnie to, że polski premier tak się zachowuje w relacjach z piłkarzami. Wyobraża sobie pani, że Macron czy Biden serwuje drużynie takie teksty? Przecież oni (polska kadra - red.) jechali na mundial po to, by wypruć z siebie żyły i wygrać – mówi w rozmowie z „Wprost” Tomasz Nałęcz, historyk. Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego krytycznie ocenia też zachowanie liderów opozycji, w tym Włodzimierza Czarzastego: – To, co zrobił, tkwi we mnie jak zadra. Serce się kraje, gdy ktoś przysparza swojej formacji – jak mawiał Lech Wałęsa – tylu plusów ujemnych.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Biało-Czerwoni zakończyli już swoją przygodę na mundialu. Oglądał pan nasze zmagania w Katarze? Prof. Tomasz Nałęcz: Nie jestem zagorzałym kibicem piłkarskim, ale obejrzałem wszystkie mecze naszej reprezentacji. Wychodząc z grupy osiągnęliśmy sukces, po ponad trzech dekadach udało się osiągnąć coś tak niecodziennego. Cudem udało się wyjść z grupy. Argentyna rozłożyła nas na łopatki. Chciałbym, aby Polacy grali w takim stylu, jak w ostatnim meczu z Francją, przez cały czas. Były emocje, chwile radości, ale wniosek jest jeden: najważniejszy jest, by selekcjoner miał wśród zawodników autorytet. Tu go zabrakło. Gdy po ostatnim gwizdku kapitan drużyny wchodzi w polemikę z trenerem, krytykuje go, to coś jest nie tak. Co poszło nie tak? Wygrywa się, jeśli podejmuje się próbę walki. Jako historyk wojskowości mogę powiedzieć jedno: nie znam wojny, którą wygrało się nie atakując, a jedynie się broniąc. Z taką taktyką trudno o zwycięstwo. Przez lata nie udało się wiele zmienić. To kwestia tylko braku autorytetu? A może chodzi o brak pieniędzy? Gdy usłyszałem, że premier chciał przeznaczyć 30 mln zł na premie dla reprezentantów, nogi mi się ugięły. Ta sytuacja jest bardzo niesmaczna, nie umiem jej zrozumieć.