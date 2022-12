Nazwał Ziobrę „zerem”. Miller: Popełniłem błąd, bo wyraźnie go wtedy przeszacowałem

Minister sprawiedliwości przypuścił na łamach tygodniach „Sieci” kolejny atak na Mateusza Morawieckiego. Zbigniew Ziobro zarzucił premierowi uległość wobec Unii Europejskiej, stwierdzając między innymi, że „żaden rząd nie dokonał takiego transferu suwerenności od Brukseli” jak rząd Morawieckiego. – Mówić o tym, że oddaliśmy władzę do Brukseli to kompletne nieporozumienie. Mogę to wytłumaczyć ministrowi sprawiedliwości –zareagował na zaczepkę Ziobry szef rządu.

Konflikt na linii Ziobro – Morawiecki

Konflikt między Ziobrą i Morawieckim komentował w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski były premier Leszek Miller. – Zbigniew Ziobro prowadzi własną wojenkę przeciwko własnemu rządowi już od dawna. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że pan Ziobro źle znosi obecność premiera Morawieckiego, być może sam chętnie by objął tę funkcję – wskazał.

Miller zaznaczył, że minister sprawiedliwości „wykorzystuje zajmowane stanowisko przeciwko Unii Europejskiej”. – To się objawia w rozmaity sposób. Uważa, że umocni elektorat. W normalnym rządzie, w którym prezes Rady Ministrów jest rzeczywiście premierem, taki minister nie zagrzałby długo miejsca. Premier natychmiast by go zdymisjonował, ale my nie mamy – jako Polacy – rządu, w którym premier jest premierem – mówił polityk.

Na pytanie, co by zrobił, gdyby to pod jego adresem, gdy był premierem, któryś z ministrów przypuścił taki atak, odparł, że „natychmiast zostałby zdymisjonowany”. – Mam bardzo krytyczną opinię w stosunku do działalności pana Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, albowiem on wykorzystuje tę posadę do swoich politycznych celów – ocenił.

Miller: Popełniłem błąd, bo wyraźnie przeszacowałem pana Ziobrę

Dziennikarz przypomniał też słynną wypowiedź byłego premiera pod adresem Ziobry sprzed kilkunastu lat. W czasie posiedzenia komisji śledczej ds. afery Rywina Miller powiedział do obecnego ministra sprawiedliwości: „pan jest zerem, panie Ziobro”. – Ja mówiąc wtedy te słowa, popełniłem błąd, bo ja wyraźnie wtedy przeszacowałem pana Ziobrę – powiedział Miller, pytany czy przez te lata Ziobro „zyskał na wartości”.

