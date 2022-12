Kpiny po decyzji ws. Jacka Kurskiego. „To będzie pierwszy Sylwester disco polo w tej instytucji”

Narodowy Bank Polski poinformował, że Jacek Kurski w grudniu 2022 r. rozpocznie pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Byłego prezesa TVP na stanowisko zgłosił Adam Glapiński. Polityk PiS wziął już nawet udział w pierwszym posiedzeniu. W komunikacie o nowym przedstawicielu Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego uwypuklono ekonomiczne doświadczenie Kurskiego.

Sam zainteresowany odniósł się do sprawy na Twitrerze. Kurski mówiąc o „nowym wyzwaniu” zaznaczył, że „wypełnił misję odbudowy siły i prestiżu TVP oraz przywrócił Polakom pluralizm i komfort demokratycznego wyboru”. Polityk PiS podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że podjęcie pracy oznacza „rezygnację z części aktywności publicznej czy politycznych ambicji”. „Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce” – zakończył.

Jacek Kurski w Banku Światowym. Lawina komentarzy w sieci

Nominacja Kurskiego wywołała burzę w mediach społecznościowych. „A myśleliście, że nic bardziej kabaretowego dziś już nie usłyszycie?” – skomentował Bartosz Arłukowicz. „Jacek Kurski bankierem! I to światowym. To nie żart!?” – nie dowierzał Ireneusz Raś. „To nie fejk, to nagroda za służbę dla partii PiS” – ocenił Dariusz Joński. „Dobrze wiedzieć, że nie tylko w NBP, ale także w Banku Światowym mamy samych fachowców” – kpił Konrad Berkowicz. „Tylko Polski żal” – drwił Ryszard Petru.

„Kurski w Banku Światowym. Nie mają żadnych hamulców, nie czują żadnego obciachu. Dla nich liczy się tylko kasa. Bierni, mierni, ale wierni. Koryto plus w pełnej okazałości” – zaznaczył Borys Budka. „Sowita nagroda dla Jacka Kurskiego za zniszczenie publicznego etosu i charakteru TVP oraz de facto przekształcenie TVP w propagandową tubę PiS. Tak PiS nagradza najbardziej ‘zasłużonych’ dla zagwarantowania PiS-owi zwycięstwa wyborczego” – napisała Wanda Nowicka.

Były prezes TVP dostał „specjalną misję od Jarosława Kaczyńskiego”?

„Dostał specjalną misję od Jarosława Kaczyńskiego, musi teraz wydoić z Banku Światowego tyle, ile się da” – skomentował oficjalny profil Lewicy. „Kaczyński wypchał usta Kurskiemu grubą kasą. I ten zamilknie. Widać, że w PiS-ie każdy jest do przekupienia. Pozostaje tylko kwestia ceny” – wtórował Krzysztof Śmiszek.

„Szkoda Banku Światowego, dobrze dla Polski” – stwierdził Szymon Hołownia. „To będzie pierwszy Sylwester disco polo w tej szacownej instytucji” – odpowiedziała mu ironicznie Hanna Gill-Piątek. „Kiedy tak bardzo wierzysz we własną propagandę sukcesu gospodarczego rządu, że ciepłego stołka na ciężkie czasy szukasz za granicą” – dodała już w osobnym wpisie.

Polityk PiS zastąpił „świetną ekonomistkę”

Izabela Leszczyna zauważyła, że Glapiński „nie przedłużył kadencji świetnej ekonomistce Katarzynie Zajdel-Kurowskiej”. „Jego jedynym sukcesem w finansach jest wyłudzenie z kasy publicznej 2 mld zł na szczucie w TVP Info” – uzupełniła. Według Radosława Sikorskiego „wysyłanie Kurskiego do Banku Światowego to bezczelność”. „Kolejny dowód nadciągającej klęski PiS. Sezon ucieczek z tonącego okrętu można uznać za otwarty” – przewiduje Marek Migalski.

„Dojenie polskich spółek państwowych już nie wystarcza ludziom PiS. Przy prawie 20 proc. inflacji ratują się ciepłymi stołkami w Banku Światowym. A Polakom podwyżki za prąd, rekordowo wysokie raty kredytu i zimne grzejniki” – podkreśliła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Bartłomiej Sienkiewicz zastanawia się z kolei czy „reszta pomniejszych PiS-owców ewakuuje się do Budapesztu czy Białorusi”.

Roman Giertych o „spadochronie” Kurskiego

„Jacku, gdy pilot wyskakuje z zepsutego samolotu, używając jedynego spadochronu, to powinien jakoś miło pożegnać się z pasażerami. Zrób dla PiS-owców imprezę i obiecaj, że zaprosisz ich na kawę do Banku Światowego, jak będą w Ameryce. I że dasz im wówczas na hot doga” – skomentował Roman Giertych. Maciej Gdula przypomniał natomiast, że „liczba złotych spadochronów jest ograniczona”. „Czekam na komentarz Kaczyńskiego o chciwości i pogoni za pieniędzmi funkcjonariuszy partyjnych PiS” – podsumował.

Z kolei laureatka nagrody Pulitzera przypomina swój archiwalny tekst i komentuje, że „nikt nie jest bardziej niekompetentny”. Anne Applebaum poświęciła też uwagę temu, co Kurski zrobił z TVP. „Kurski jest moralnie odpowiedzialny za śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza” – stwierdziła. „Cynizm tej decyzji zapiera dech w piersiach, pokazując pogardę dla Banku Światowego, polskich ekonomistów i zwykłych Polaków” – zakończyła.

