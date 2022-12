Marianna Schreiber w swoim żywiole. Zjadła i upiekła piernikowego Tuska

Marianna Schreiber, która zaczynała jako „modelka i żona ministra PiS”, udowodniła już, że jest posiadaczką wielu talentów. Prowadziła swój program w „Super Expressie”, podejmując tam wielu znanych gości. Zdarzało jej się też rapować na tematy polityczne, żonglować piłką i gimnastykować się na trzepaku. Teraz postanowiła pokazać, że równie świetnie radzi sobie w kuchni.

Schreiber upiekła piernikowego Tuska

Influencerka postanowiła upiec piernikowego Donalda Tuska. Na zamieszczonym w sieci nagraniu możemy obserwować krok po kroku, jak mozolnie wyskrobuje wizerunek byłego premiera w cieście. Praca kamery upewnia nas w tym, że nie jest to żadna sztuczka czy oszustwo. Osobą rysującą w pierniku jest naprawdę Marianna Schreiber.

Żona ministra PiS nie cofa się przed niczym i po wyciągnięciu gotowego ciasta z piekarnika, odgryza kawałek tuskowego ciasta. Po jej minie możemy poznać, że jest zadowolona ze swojej pracy. Na końcu dodaje szefowi Platformy Obywatelskiej włosy, co nie wpływa może szczególnie na estetykę wypieku, ale jest na pewno miłym gestem z jej strony.

Internauci o działalności Schreiber: Cringe

Co zaskakujące, nagranie z pieczonym Tuskiem ma raczej mało wyświetleń. Internauci nie docenili też zaangażowania pani Marianny, pisząc o „zakalcu” i podobieństwie piernika do męża autorki. „Co za cringe” – pisze jeden z nich. Całe szczęście, że chociaż jeden z komentujących zdobył się, by napisać „brawo”. Być może skłoni to influencerkę do kolejnych tego typu dzieł. Czekamy na panów Kaczyńskiego, Czarzastego czy Bosaka.

