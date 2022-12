Szydło kontra Tomczyk, w tle sprawa dworca. „Pan dużo wie o kłamaniu”

Poseł KO Cezary Tomczyk przypomniał na Twitterze nagranie, które z Kłobucka w woj. śląskim, które zamieścił w 2020 roku.

„Pamiętacie słynny dworzec w Kłobucku? To tu 7 lat temu kłamała Beata Szydło. Do dziś sam dworzec jest tak samo zniszczony. Wyremontowano za to tory z dworcem widmo. Zobaczcie sami” – napisał polityk. Na filmie pokazał zniszczony budynek dworca. – Wszystko jest zabite deskami albo zamknięte na kłódkę – komentował. Dodał, że w 2022 roku nic się nie zmieniło. W nagraniu wykorzystano też archiwalną wypowiedź byłej premier, która obiecywała, że niszczejący dworzec będzie odnowiony.

Beata Szydło o Kłobucku: Za rządów PO zlikwidowano im kolej

– Takie miejsca, właśnie jak Kłobuck, polska powiatowa staną się centrami, w których ludzie będą chcieli żyć – mówiła Beata Szydło przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku.

„Pan Tomczyk dużo wie o kłamaniu, jest przecież z PO. A oto jaka jest prawda: dzięki działaniom rządu PiS remont linii kolejowej do Kłobucka właśnie się kończy i mieszkańcy będą mogli podróżować pociągami – pierwszy raz od 2013 roku, gdy za rządów PO zlikwidowano im kolej” – napisała.

Dworzec Kłobuck jest przystankiem na linii kolejowej nr 131, czyli magistrali węglowej. Portal klobuck.naszemiasto.pl przypomina, że w latach 2009–2012 ruch pasażerski był zawieszony. 9 grudnia 2012 roku na krótko nastąpiło wznowienie kursów pasażerskich na trasie do Tarnowskich Gór i Katowic. Połączenia obsługiwane były przez Koleje Śląskie, ale 1 czerwca 2013 roku ruch pasażerski ponownie został zawieszony.

Prace w tym miejscu rozpoczęły się wiosną tego roku.

– PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadzą prace na linii 131 między Kaliną (Herby Nowe) a Ruścem Łódzkim. W ramach zadania prowadzone są prace w rejonie stacji Kłobuck. Budowane są dwa perony jednokrawędziowe, które zostaną wyposażone w wiaty, ławki, nagłośnienie i oświetlenie. Orientację ułatwi czytelne oznakowanie. Zostanie wybudowana kładka dla pieszych, przystosowana do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się za pomocą windy – mówiła w kwietniu „Gazecie Kłobuckiej” Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK SA.

