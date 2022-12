Wiadomo, kto poprowadzi kampanie PiS. „Najważniejsze wybory po 1989 roku”

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zebrał się w środę 7 grudnia w godzinach wieczornych, aby dyskutować na temat bieżącej sytuacji politycznej, a także o planach na kolejne miesiące. Nie zabrakło ustaleń na temat wyborów parlamentarnych.

- To będą najważniejsze pod każdym względem wybory po 1989 roku – stwierdził Tomasz Poręba. – Ich stawką będzie to, czy Polska będzie się nadal szybko rozwijać, kontynuować strategiczne projekty i prowadzić dalej suwerenną politykę służącą obywatelom. Dlatego musimy wygrać i wierzyć, że to zwycięstwo jest absolutnie możliwe – dodał.

W opinii polityka w kolejnych miesiącach potrzebna jest ciężka praca i potężna mobilizacja w szeregach Zjednoczonej Prawicy, od najniższych szczebli samorządu poprzez partię, rząd i parlament.

Wybory parlamentarne. Kto pokieruje kampanią PiS?

Jak podała Wirtualna Polska, to właśnie Tomasz Poręba pokieruje kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Jego kandydaturę miał osobiście zatwierdzić Jarosław Kaczyński. Została ona przyjęta jednogłośnie. Tomasz Poręba prowadził już dwie zwycięskie kampanie partii rządzącej - samorządową (jesienią 2018 roku) oraz europarlamentarną (wiosną 2019 roku). Za pion medialny w kampanii ma odpowiadać nowy rzecznik PiS Rafał Bochenek. T

