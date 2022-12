Strefa Schengen zostanie poszerzona. Dołącza kraj popularny wśród turystów

Decyzja o poszerzeniu strefy Schengen zapadła w czwartek w Brukseli na posiedzeniu ministrów sprawiedliwości i ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej. – Bardzo się cieszę, że podczas czeskiej prezydencji Chorwacja mogła zrobić dwa ważne kroki w swojej integracji europejskiej, przystępując zarówno do strefy euro, jak i strefy Schengen. Jestem przekonany, że te sukcesy utorują drogę innym państwom członkowskim – powiedział czeski minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan, cytowany w oficjalnym komunikacie Rady.

Chorwacja dołącza do strefy Schengen

Chorwacja dołączy do strefy Schengen od 1 stycznia 2023 roku. Oznacza to zniesienie kontroli osób na wewnętrznych granicach lądowych i morskich między tym krajem a innymi państwami strefy. Z kolei kontrole na wewnętrznych granicach powietrznych zostaną zniesione od 26 marca 2023 roku. Od 1 stycznia Chorwacja zacznie również wydawać wizy Schengen i będzie mogła w pełni korzystać z Systemu Informacyjnego Schengen.

Dwa kraje zablokowały decyzję ws. Rumunii i Bułgarii

„Politico” informuje, że pierwotny plan zakładał przyjęcie Chorwacji wraz z Rumunią i Bułgarią do strefy Schengen w ramach umowy pakietowej. Ale ten plan się rozpadł, gdy przystąpienie Rumunii i Bułgarii zawetowała Austria, argumentując, że kraje te nie radzą sobie z falą migrantów przybywających do UE. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział serwisowi, że ostateczna decyzja w sprawie tych krajów została odłożona z powodu sprzeciwu dwóch państw. Poza Austrią sprzeciw wobec przystąpienia do strefy Bułgarii wyraziła również Holandia.

– Czeska prezydencja bezskutecznie próbowała wszystkiego, by zmienić stanowisko – wskazało źródło, dodając, że „na sali zapanowała pewna gorycz”.

Nie wszystkie kraje UE w Schengen

Do strefy Schengen należą obecnie 22 z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także kilka krajów spoza Unii: Szwajcarię, Lichtenstein, Norwegię i Islandię.

Czytaj też:

Austria zapowiada weto. „Rozszerzenia nie będzie”Czytaj też:

Kaczyński straszy Unią i „chorobą” obejmującą również USA. „Musimy się bronić”