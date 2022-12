Sondaż. Tylko Konfederacja ze wzrostem poparcia, Polska 2050 poza podium

Choć do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze wiele miesięcy, partie polityczne już podejmują pierwsze, ważne decyzje. Jednogłośną decyzją Komitetu Politycznego PiS Tomasz Poręba został wskazany do poprowadzenia najbliższych kampanii wyborczych. Z kolei opozycja nadal debatuje, w jakiej formie ma stanąć do wyborów i czy utworzenie wspólnej listy jest możliwe.

Sondaż. Jakie poparcie dla PiS i KO?

Pracownia IBRiS na zlecenie Onetu postanowiła sprawdzić, jak kształtuje się obecnie poparcie dla poszczególnych formacji. Z badania wynika, że liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 32,9 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w listopadzie.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,4 proc. głosów. Poparcie dla partii Donalda Tuska spadło w porównaniu z poprzednim badaniem o 1,2 pkt proc. Podium zamyka Lewica, której wynik — w przeciwieństwie do listopadowego badania — jest już jednocyfrowy i wynosi 9,4 proc. W ubiegłym miesiącu było to jeszcze 10,1 proc.

Wzrasta odsetek niezdecydowanych

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, poselskie mandaty trafiłyby także do Polski 2050, którą popiera obecnie 9,2 proc. ankietowanych (strata o 0,4 pkt proc.). Dokładnie taki sam spadek poparcia odnotowało Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera 6,2 proc. respondentów. Stawkę zamyka Konfederacja, która jako jedyna odnotowała wzrost poparcia. Chęć głosowania na nią wyraziło 5,5 proc. ankietowanych. To wyraźna zmiana, ponieważ w listopadzie było to 4,3 proc.

Co ciekawe, wzrósł również odsetek niezdecydowanych. W listopadzie 8 proc. badanych deklarowało, że nie wie na którą partię chciałoby oddać głos. Obecnie jest to 10,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-8 grudnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

