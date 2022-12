Prezydent Częstochowy znalazł pracę w Krakowie. Wiadomo, ile będzie zarabiać

Krakowski Holding Komunalny, bo to właśnie do jego rady nadzorczej powołany został 18 listopada Matyjaszczyk, odpowiedzialny jest m.in. za funkcjonowanie ekospalarni oraz za zwiększanie efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych. Jak ustalił portal Interia, wynagrodzenie polityka wynosić będzie blisko 5 tys. zł. Sam zainteresowany nie udzielił jednak portalowi odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że otrzymał posadę i kto z taką ofertą się do niego zwrócił. Na pytania odnośnie decyzji o powołaniu nie odpowiedział również prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

SLD silne w spółkach

Krzysztof Matyjaszczyk prezydentem Częstochowy jest od 2010 roku. Wcześniej przez 3 lata zasiadał w ławach sejmowych z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak się okazuje, nie jest on jedynym politykiem powiązanym z Lewicą piastującym funkcje w krakowskich spółkach. Od ponad roku wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Agencji Rozwoju miasta jest Jerzy Wenderlich, były wicemarszałek i wieloletni poseł SLD. Głównym celem tej spółki jest zagospodarowanie terenów Wesołej, czyli gruntów w ścisłym centrum Krakowa.

Długa lista polityków PO

W swoim artykule Interia podaje więcej przykładów polityków osadzonych w krakowskich spółkach. Wśród nich jest między innymi były szef małopolskich struktur Platformy Obywatelskiej i były poseł Grzegorz Lipiec. Jest on kierownikiem działu windykacji opłat dodatkowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

Za odzyskiwanie należności za jazdę autobusami i tramwajami bez biletu odpowiada jednak prywatna firma. Innymi politykami PO piastującymi stanowiska w krakowskich spółkach są chociażby dyrektor miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Jerzy Popiel, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Jacek Krupa, dyrektor ds. sprzedaży aglomeracyjnej w krakowskich wodociągach Wojciech Kozak oraz specjalista ds. kontroli systemu w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Andrzej Hawranek. Jak podaje portal, na większość z tych stanowisk nie przeprowadzono konkursu.

Czytaj też:

Palikot w radzie krakowskiego muzeum. Polityk PiS oburzony decyzją MajchrowskiegoCzytaj też:

Krakowskie urzędy czynne do 15:30. Trzeba oszczędzać prąd