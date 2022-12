Wicemarszałek Sejmu o Polakach. „Rząd okłamuje ich od rana do wieczora, więc tracą cierpliwość”

Małgorzata Kidawa-Błońska w Polsat News została zapytana o rozjazdy najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej po kraju. – Od ostatnich wyborów politycy PO i Koalicji Obywatelskiej są w trasie i cały czas jeździmy, spotykamy się z Polakami, pracujemy w zespołach eksperckich – mówiła wicemarszałek Sejmu.

Małgorzata Kidawa-Błońska o klęsce Prawa i Sprawiedliwości

Posłanka PO przewiduje, że „przyszły rok na pewno przyniesie klęskę Prawa i Sprawiedliwości”. Kidawa-Błońska dodała, że zrobi wszystko, aby Platforma Obywatelska i partie opozycyjne miały dobry wynik w wyborach i żeby mogły odbudowywać Polskę”. Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że „PiS traci szansę na samodzielne rządzenie, które dawało im szansę na robienie wszystkich złych rzeczy, które się działy”.

– Teraz problemy w Zjednoczonej Prawicy powodują, że jest PiS-owi coraz trudniej – podkreśliła. Według Kidawy-Błońskiej opozycja może jeszcze podreperować swoje notowania w sondażach. – Patrząc i rozmawiając z Polakami, słuchając o czym mówią, Polacy przestali ufać politykom Prawa i Sprawiedliwości, przestali ufać w to, co mówią – zapewniała posłanka PO.

Wicemarszałek Sejmu o Polakach. „Ludzie tracą cierpliwość”

Kidawa-Błońska jako przykład podała sprawę węgla, którego nie ma oraz wysokiego VAT-u za gaz. Wicemarszałek Sejmu podkreśliła, że to nie UE kazała nakładać go na poziomie 21 proc. – Liczą, patrzą, słuchają i widzą, że ten rząd okłamuje ich od rana do wieczora, więc tracą cierpliwość – podsumowała Kidawa-Błońska.

