Donald Tusk uciął spekulacje w sprawie Romana Giertycha. „To się nie zmieni”

W sobotę przewodniczący PO Donald Tusk wziął udział w finałowym spotkaniu w ramach cyklu „Meet Up: Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej”. Były premier odpowiadał między innymi na pytania z sali. Jeden z uczestników wydarzenia chciał wiedzieć, jak Tusk zapatruje się na ewentualną współpracę z Romanem Giertychem, który ma „długą historię nacjonalistyczną i skrajnie prawicowych poglądów”. Chłopak przypomniał, że Giertych reprezentował Tuska jako adwokat, jest założycielem Młodzież Wszechpolską i był wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dopytywał też, czy lider PO popiera pomysł powołania Giertycha na stanowisko prokuratora generalnego, jeśli opozycja wygra wybory parlamentarne.

Tusk chwali Giertycha

Tusk przyznał, że Giertych jest „niezłym, a nawet dobrym prawnikiem, bardzo zdeterminowanym”. – Nie jestem ani psycholog, ani spowiednik Giertycha, ale wiem na sto procent, że on ma polityczne, osobiste i intelektualne powody, żeby udowodnić, że sobie i całemu światu, że on też chce uwolnić Polskę od PiS-u i tego wszystkiego, w czym sam kiedyś uczestniczył. Potrafił się przyznać, że robił złe rzeczy – powiedział były premier. – Jego determinacja wystarczy za pięciu – dodał.

Giertych nie będzie prokuratorem generalnym

– Mam swój bardzo krytyczny pogląd. Gdy w 2007 roku pojawiła się szansa obalenia rządu Jarosława Kaczyńskiego, ale wymagało to współpracy ścisłej z Giertychem i Samoobroną, to mimo, że byłem namawiany przez autorytety do udziału w takim przedsięwzięciu, powiedziałem kategorycznie nie. Dzisiaj jestem gotów współpracować z Giertychem i ludźmi takimi jak on, chociaż z tego co wiem, on nie wybiera się na stanowisko prokuratora generalnego, a ja nie proponuję Giertychowi tego typu stanowiska. I to się nie zmieni – zapewnił Tusk.

