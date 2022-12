Niemieckie Patrioty trafią do Polski. Bundeswehra rozpoczyna przygotowania

Z informacji, do których dotarła niemiecka agencja dpa wynika, że w najbliższy wtorek do Polski ma udać się zespół rozpoznawczy. Żołnierze Bundeswehry mają dokonać inspekcji przyszłej lokalizacji systemu obrony przeciwlotniczej, a następnie przewieźć tam trzy jednostki ogniowe – podała agencja, powołując się na źródła w kręgach bezpieczeństwa.

Niemiecka propozycja dla Polski

Po wybuchu w Przewodowie niemiecki rząd zaoferował Polsce wsparcie w ochronie przed atakami z powietrza. Minister obrony Mariusz Błaszczak początkowo zareagował entuzjastycznie. W mediach społecznościowych napisał, że „z satysfakcją ” przyjął propozycję niemieckiej minister obrony i przekazał, że zaproponuje, by „system stacjonował przy granicy z Ukrainą” . Potem nastąpił zwrot w sprawie. Szef MON przekazał, że zwrócił się do strony niemieckiej o to, by, „proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy”. Kilka godzin wcześniej takie stanowisko przedstawił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS.

„Osiągnięto wstępne porozumienie”

We wtorek 6 grudnia Błaszczak poinformował, że odbył rozmowę ze stroną niemiecką w sprawie propozycji dotyczącej zestawów Patriotów. „Po rozmowie z niemieckim ministerstwem obrony, z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia Ukrainy. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej Ukrainie zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w Polsce i wpięcia ich w nasz system dowodzenia” – napisał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej.

Dwa dni później rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony przekazał, że minister Christine Lambrecht i polski minister obrony „osiągnęli wstępne porozumienie” w sprawie rozmieszczenia Patriotów. Zapowiedział też „niezwłoczne wysłanie zespołu niemieckiego do Polski w celu dokonania wizji lokalnej na miejscu i ustalenia porozumienia”.

