Donald Tusk kontra śnieżyca. Lider PO zamieścił nowe nagranie

Zgodnie z prognozami synoptyków do naszego kraju zawitała prawdziwie zimowa aura. To efekt niżu Brygida, który niesie ze sobą mroźne, arktyczne powietrze. Temperatury we wszystkich regionach Polski spadły znacznie poniżej zera, a sobotę wieczorem rozpoczęły się intensywne opady śniegu, które utrzymały się także w niedzielę. Po godz. 18:00 strefa opadów utrzymywała się głównie nad województwem mazowieckim i podlaskim.

Z zimowej aury postanowił skorzystać Donald Tusk. Lider PO zamieścił na Instagramie nagranie, na którym biega w czasie śnieżycy. "Jednak bieganie w śnieżycy to coś innego niż normalny jogging” – powiedział.

Donald Tusk w mediach społecznościowych



Donald Tusk założył konto na Instagramie w 2018 roku, gdy coraz głośniej mówiło się o jego ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich. Od tego czasu były szef Rady Europejskiej dzieli się tam różnymi zdjęciami i filmami z życia zawodowego i prywatnego. Wśród pierwszych zdjęć, które zamieścił były m.in. fotografia z dzieciństwa i zdjęcie z wnukami. W listopadzie dołączył też do zabawy na Instagramie, polegającej na pokazaniu zdjęć, które mógłby opublikować złodziej, gdyby przechwycił telefon.

W czerwcu tego roku lider PO zadebiutował na TikToku. W pierwszym nagraniu jego wypowiedzi zostały zmontowane z wpadkami Jarosława Kaczyńskiego. Znalazła się w nim m.in. słynna wypowiedź prezesa PiS z exposé z 2006 roku: „nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne”. – Nie, białe jest białe, a czarne jest czarne – odpowiada mu na filmie Tusk.

