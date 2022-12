Szef MSZ krytyczny wobec LGBT? Rzecznik: Współpracując ze mną, pokazał poglądy

Komisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia, na mocy którego chce ujednolicić unijne przepisy dotyczące pochodzenia dziecka. Chodzi o to, by prawo tak samo traktowało wszystkie rodziny, które przemieszczają się pomiędzy państwami członkowskimi. Chodzi zarówno o podróże turystyczne, przejazdy czy odwiedzanie rodziny lub zmiana miejsca pobytu ze względu na posiadany w innym kraju majątek.

KE chce wesprzeć prawnie „tęczowe rodziny”

Wymienione aktywności bywają problematyczne w sytuacjach, gdy rodzice przemieszczają się z dzieckiem adoptowanym na podstawie przepisów, które nie obowiązują w państwie docelowym. Jak ujęła to w pytaniu8 do rzecznika MSZ Dominika Wielowieyska z Tok FM, „Komisja Europejska chce, aby dzieci z tęczowych rodzin miały takie sam prawa, a rodzicielstwo par LGBT było uznawane w całej Unii”. Była ciekawa, czy strona polska będzie protestować przeciwko podobnym ruchom euro urzędników.

– Tego nie wiem, bo to jest dopiero projekt. Zobaczymy jak się do tego odniosą wszystkie instytucje, które są do tego powołane. Na pewno będzie to bardzo poważna dyskusją, z związku z tym, że w Polsce mamy bardzo poważne różnice zdań z instytucjami UE, jeśli chodzi o uznawanie małżeństw jednopłciowych – mówił Łukasz Jasina.

Łukasz Jasina broni Zbigniewa Raua

Zagadnięty o stanowisko szefa resortu, krytykowanego za krytyczne podejście do kwestii praw osób LGBT, rzecznik stanął w obronie ministra Zbigniewa Raua. – Myślę pani redaktor, że pan minister pokazuje – współpracując ze mną w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy – jakie ma poglądy na współpracę z osobami LGBT – stwierdził Jasina, który jest zadeklarowanym gejem.

