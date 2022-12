Zełenski gościem talk-show Netfliksa. Jest zwiastun podziemnego odcinka

Na platformę Netflix trafił wywiad Davida Lettermana z Wołodymyrem Zełenskim. Już samo zestawienie tych nazwisk budzi zainteresowanie. Kiedy jednak z trailera dowiadujemy się, że cały odcinek nagrywano w kijowskim metrze, zaciekawienie zostaje wielokrotnie spotęgowane. Tego typu rozmowy w kraju ogarniętym wojną nie są organizowane każdego dnia.

David Letterman na Ukrainie

David Letterman jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich prezenterów, gospodarzy talk-show, producentów i komików. Światowy rozgłos przyniósł mu program NBC „Late Night with David Letterman”. Od 1993 do 2015 roku prowadził „Late Show with David Letterman” na kanale CBS, a obecnie tworzy dla Netfliksa w ramach programu „Mojego następnego gościa nie trzeba przedstawiać”, czy w oryginale „My Next Guest Needs No Introduction”.

To format, który oglądać możemy na Netflix od 2018 roku. W tym czasie z Davidem Lettermanem rozmawiali m.in. Barack Obama, Malala Yousafzai, Howard Stern, Kanye West, Ellen DeGeneres, Melinda Gates, Lewis Hamilton, Will Smith, Billie Eilish czy Ryan Reynolds. Show doczekało się czterech sezonów i 22 odcinków. Każdy odcinek talk-show poświęcony jest konkretnemu gościowi.

Zełenski u Lettermana. Wywiad prosto z metra

W zapowiedzi odcinka z prezydentem Ukrainy przedstawiony jest kontekst wywiadu. Letterman przypomina, że jeszcze pół roku temu na stolicę tego kraju nacierały rosyjskie wojska. Później Netflix umówił wywiad, kiedy sytuacja w Kijowie wydawała się spokojna, ale już podczas realizacji Rosjanie wznowili ataki rakietowe i przy pomocy dronów, obejmując nimi całą Ukrainę. To dlatego zdecydowano, by odcinek talk-show nagrać w najbezpieczniejszym miejscu – na peronie metra.







