Janusz Korwin-Mikke o „dobrych stosunkach z Rosją”. „Boję się rosnącej w potęgę Ukrainy”

„Czasem słyszę: »Jak Pan popiera Rosję, to niech Pan tam jedzie«. Otóż to nie ma ze sobą NIC wspólnego! Nawet gdyby w Rosji było okropnie i panowało tam ludożerstwo, byłbym za dobrymi stosunkami z Rosją, bo boję się rosnącej w potęgę Ukrainy i chcę za jej plecami mieć sojusznika” – napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke. Post posła Konfederacji wywołał spore zainteresowanie internautów. Dotychczas użytkownicy mediów społecznościowych zostawili pod nim ponad 650 komentarzy, wśród których dominowały krytyczne opinie.

Lawina komentarzy po wpisie Korwin-Mikkego. „Nic głupszego dziś nie przeczytam"

„Janusz. Jeżeli myślisz, że Rosja może być naszym sojusznikiem, to jest z tobą gorzej, niż na mieście mówią”, „Głosowałem na niego dwa albo trzy razy. Aż w końcu dorosłem”, „Ten quasi sojusznik bandycko napadł na Ukrainę. Dokonał tam rzezi niewinnej ludności. Sojusznik na miarę Korwina” – czytamy w komentarzach. „Rosja nigdy nie była, nie jest i nie będzie sojusznikiem Rzeczypospolitej”, „To jest tak głupie, że aż nie wiem, jak to skomentować”, „Nic głupszego dziś nie przeczytam, gratulacje” – pisali użytkownicy Twittera.

To nie pierwsza wypowiedź posła Konfederacji, która wywołała kontrowersje. Na początku kwietnia Janusz Korwin-Mikke podważał jednoznaczne dowody na masakrę ludności cywilnej w Buczy, twierdząc m.in. że gdyby to była prawda, to rodziny szybko pochowałyby zmarłych, a zdjęcia zamordowanej rodziny z zabitym nagim małym dzieckiem „to w ogóle nie muszą być trupy”, bo na pierwszy rzut oka „nie widać ran” i twarze zamordowanych „są zasłonięte”. Jedną z wypowiedzi posła Konfederacji na ten temat wykorzystała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti, pisząc, że polski poseł zakwestionował „masowe śmierci” ludzi w Buczy.



