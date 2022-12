PiS chce błyskawicznie uchwalić zmiany w ustawie o SN. Prace rozpoczną się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu

Rafał Bochenek poinformował na konferencji prasowej, że dzisiejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z przedstawicielami klubów i kół opozycyjnych, zorganizowane u marszałek Elżbiety Witek, dotyczyło ustalenia harmonogramu prac nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt wpłynął do Sejmu we wtorek późnym wieczorem.

Pilne prace nad nowelizacją ustawy o SN

– Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o SN nastąpi jutro, wszystkie kluby wyraził chęć pracy nad tą ustawą. Dalsza część prac odbędzie się w przyszłym tygodniu – przekazał Bochenek. Szczegóły mają zostać opracowane w komisji. Drugie i trzecie czytanie zaplanowano na wtorek. – Zrobimy wszystko, by ta ustawa została jak najszybciej przeprowadzona – podkreślił rzecznik PiS.

O „jak najszybsze przeprocedowanie ujętego w formie ustawy kompromisu zawartego z Komisją Europejską” w sprawie odblokowania środków z KPO zaapelował także do partii opozycyjnych premier. – To niesamowicie ważna sprawa, bo te pieniądze mogą zostać przeznaczone na cale obronności i na inne cele gospodarcze – zwrócił uwagę Mateusz Morawiecki.

Opozycja stawia warunki

Po spotkaniu u marszałek Sejmu opozycja wyraziła gotowość do pracy nad ustawą, ale postawiła warunki. – Deklaracja jest jasna, będziemy pracować nad ustawą, jej finalny kształt będzie decydujący od tego, czy znajdzie ona poparcie ze strony również posłów naszych klubów – powiedział na briefingu po rozmowie szef klubu KO Borys Budka.

Polityk PO oświadczył jednak, że opozycja nie zgadza się na prace w trybie ekstraordynaryjnym. – Nie ma jednak zgody na to, żebyśmy przyjmowali ustawę w trybie pilnym, żebyśmy robili to bez konsultacji, ekspertyz i o to poprosiliśmy. Na to jest zgoda, premier mówił wprost: jest ustawa, są warunki. Opozycja odpowiedziała: muszą być poprawki, musi być wzajemnie zrozumienie, musi być konsensus – wskazał z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Zwrot PiS w sprawie sądownictwa. Co zawiera projekt?

W ramach porozumienia z Brukselą PiS wycofuje się z szeregu zmian wprowadzonych wcześniej w sądownictwie, co ma doprowadzić do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada między innymi przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Izba Odpowiedzialności Zawodowej, powołana latem w miejsce zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN, ma zajmować się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych. Po zmianie bezstronność i niezawisłość sędziego będzie też można badać na wniosek innego sądu.

