Budka broni Rosatiego, a Lewica grzmi. „Poseł zachował się jak dureń”

Poseł PO Dariusz Rosati początkowo informował, że nie będzie go w Sejmie podczas głosowania w sprawie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry, ponieważ jest zakażony koronawirusem. Polityk pojawił się jednak na sali plenarnej, co szybko zauważyli inni posłowie. Rosati tłumaczył później, że „nie ma już kwarantanny” i „od pół roku nie ma w Polsce stanu epidemii”. „Przyjechałem do Sejmu na głosowanie w sprawie Ziobry. Zachowuję dystans z własnego wyboru” – stwierdził.

Rosatiego bronił szef klubu KO Borys Budka. – Od 28 marca, COVID-u, zgodnie z nowymi wytycznymi ministra zdrowia, po prostu nie ma. Ktokolwiek byłby chory, traktowane to jest jako przeziębienie. Pan poseł ubrał maseczkę i przyszedł w miejsce pracy, bo pani marszałek nie zezwala na zdalne głosowanie – mówił w Wirtualnej Polsce. – Gdyby nie przyszedł, dzisiaj miałbym pytanie, dlaczego nie było go na tak ważnym głosowaniu - dodał.

– Jeszcze raz powiem, założył maseczkę i jak każdy w Polsce, stawił się w pracy – kontynuował Budka. Jak dodał, od marca „nie ma czegoś takiego jak izolacja czy kwarantanna”. – Niestety, nasi wyborcy oczekują od nas, nawet jeśli ktoś jest przeziębiony, bo tak traktowany jest dziś COVID, że ma być w miejscu pracy i koniec, nie ma żadnych regulacji – stwierdził Budka.

Lewica nie ma litości”.Poseł zachował się jak dureń„

Zupełnie inne podejście mają jednak politycy Lewicy. Do słów szefa klubu KO odnieśli się na Twitterze Adrian Zandberg i Anna Maria Żukowska. „Budka powiedział ważną rzecz. Poseł zachował się jak dureń ze strachu, że go zglanują głośni fanatycy KO. Niedawno broniłem przed tymi ludźmi posłankę KO. Atakowali ją za opiekę nad chorym dzieckiem. To jest chora kultura polityczna. Nie wolno takim zachowaniom przyklaskiwać” – napisał Zandberg.

Jeszcze ostrzej zachowanie polityków PO skomentowała posłanka Żukowska. „To jest chora kultura nie tyle polityczna, co chora kultura zapierdolu. Borys Budka uważa za całkowicie normalne, że ludzie przeziębieni przychodzą do pracy, zamiast iść na zwolnienie. Warto w tym miejscu przypomnieć też, jak to PO była przeciwko posiedzeniom zdalnym”– napisała.

