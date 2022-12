Miedwiediew obraził prezydenta sąsiedniego kraju. Apelował do jego wyobraźni

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent kraju Dmitrij Miedwiediew w ostatnim czasie dał się poznać jako radykalny komentator wydarzeń na międzynarodowej arenie. Były prezydent Rosji podczas korzystania z siły mediów społecznościowych nie gryzie się w język i niejednokrotnie zaczepił lub obraził swoich politycznych przeciwników. Atakował już Zachód jako całość, poszczególne kraje, ich władze i obywateli, a także innych sprzymierzeńców okupowanej przez Rosji Ukrainy. Tym razem za cel obrał sobie prezydenta Łotwy.

Miedwiediew nazwał polityka „podprezydentem”

Jak donosi agencja RIA Novosti, Miedwiediew nie mógł nadziwić się, że przywódca Łotwy chce sądzić jego ojczyznę. – Jakiś podprezydent marionetkowego państwa sąsiedniego, które nie ma ani własnej armii ani swojej ekonomii, zamierza sądzić wielką potęgę – stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, który posiada triadę strategicznych sił atomowych – komentował.

Były prezydent Rosji zwrócił się też bezpośrednio do przywódcy Łotwy Egilsa Levitsa. Poprosił go, by ten użył wyobraźni i pomyślał o konsekwencjach w przypadku, gdy Rosja potraktuje jego słowa jako obraźliwe. Polecił, by zapytał swoich obywateli, czy chcą konfrontacji z Federacją Rosyjską. – Cóż mogę powiedzieć: im mniej znaczący kraj i głupszy jego przywódca, tym większe ambicje – podsumował.

Łotwa chce „drugiej Norymbergi”

Łotewski przywódca naraził się Miedwiediewowi tym, że zaproponował stworzenie w swoim kraju „Trybunału Ryskiego dla Ukrainy. Jak zapowiadał, miałby się on stać czymś w rodzaju”drugich procesów norymberskich„, ale w hybrydowej wersji. Opisywaną inicjatywę prowadzono by przy częściowym udziale Kijowa. Wcześniej postawienie Putina i innych odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości zapowiadali na grudniowym szczycie przywódcy państw G7.

Ukraina od dłuższego czasu apeluje o powołanie specjalnego trybunały do spraw rosyjskich zbrodni wojennych. Stworzenie takiego ciała proponowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Joseph Borrell w środę 14 grudnia przekazał jednak, że propozycja stworzenia takiego trybunału nie uzyskała jednomyślności we Wspólnocie.







