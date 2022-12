Patryk Jaki zrugał swoich unijnych kolegów. Kazał im spojrzeć w lustro

Po odwołaniu Evy Kali z funkcji wiceszefowej w Europarlamencie odbyła się debata. Wysoko postawiona urzędniczka podejrzewana jest o udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i nielegalny lobbing na rzecz Kataru. Całą aferę ostro skomentował europoseł Patryk Jaki. – Chcecie walczyć z powodami wysokich kosztów życia i inflacji i bardzo dobrze. Ja uważam, że powinniście zacząć od popatrzenia w lustro. Jaki jest najważniejszy składnik inflacji? Wysokie ceny energii. A skąd one się wzięły, skąd się wzięły wysokie ceny energii? Z tego, że od lat zmuszaliście wszystkich absurdalnym prawem do rezygnacji z węgla i do stawiania na gaz – grzmiał z mównicy Patryk Jaki.

Patryk Jaki: Tak się właśnie kończy takie postępowanie

– I co się nagle stało? Putin wam zakręcił kurek i nie ma. Inflacja skoczyła do góry i węgiel trzeba ściągać z egzotycznych krajów. Pomimo, że mamy go w Europie bardzo dużo, szczególnie dużo jest go w Polsce. Ale wy zamiast myśleć jak mądrzejsi wam podpowiadali, że uzależnianie się od Putina tak się właśnie skończy, zajęci byliście czymś innym. Mianowicie szukaniem rzekomego łamania praworządności w Polsce. I tak bardzo szukaliście tego łamania praworządności w Polsce, że nie zauważyliście reklamówek z Kataru we własnych szeregach. Tak się właśnie kończy takie postępowanie. I zamiast wyciągnąć wnioski z tego, co robiliście, wy dalej robicie to samo – kontynuował swoje oskarżenia polski polityk.

Patryk Jaki: Dalej robicie to samo i liczycie na inne efekty

– Właśnie Holandia parędziesiąt nowych zwolnień dla rosyjskich firm. A co wy z tym robicie? A pomoc niemieckiej gospodarce? Dwieście miliardów – dlaczego jest na to zgoda? W czym to ma pomóc? To ma pomóc w walce z inflacją? Co to są za podwójne standardy? I dalej blokujecie pomoc dla Polski, bez której Ukraina już by dawno upadła. To tak chcecie wyciągnąć Unię Europejską z kryzysu? To jest droga donikąd. Dalej robicie to samo i liczycie na inne efekty – krytykował Patryk Jaki.

