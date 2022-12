Sondaż: Zjednoczona Prawica łeb w łeb z Koalicją Obywatelską

Najnowszy sondaż przeprowadziła firma Research Partner pomiędzy 9 a 12 grudnia. Gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, na którą zagłosowałoby 29,6% respondentów (spadek o 1,8 pkt. proc. w stosunku do października). Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby prawie tyle samo ankietowanych – 29,3% (wzrost o 4,4 pkt. proc. w stosunku do października.

Najnowszy sondaż: Wzrost KO, spadek Zjednoczonej Prawicy

Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Polska 2050 z poparciem 9,8% (8,2% w październiku). Swoją reprezentację w parlamencie miałyby jeszcze dwie partie polityczne: Konfederacja z 7,2% głosów (6,6% w październiku) oraz Lewica z poparciem 6,8% respondentów (5,4% w październiku). Nieduży dystans od progu wyborczego dzieli PSL, na który zagłosowałoby 4,6% ankietowanych. Pozostałe partie znalazły się poniżej progu.

Research Partner zbadała też frekwencję wyborczą. Ponad 9% badanych nie wie, na kogo chciałoby zagłosować. Na pytanie o wzięcie udziału w wyborach 45,2% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 14,6% „raczej tak”, co pozwala szacować frekwencję na poziomie 59,8%.

Preferencje polityczne Polaków. Wyniki sondażu

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 9-12.12.2022, na ogólnopolskiej próbie 1047 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Niedawno pisaliśmy, że Jarosław Kaczyński ma wrócić do spotkań z sympatykami PiS dopiero w 2023 r. Współpracownicy prezesa PiS mówią nieoficjalnie, że ludzie muszą odpocząć od polityki. Część ma jednak przekonywać lidera Zjednoczonej Prawicy, że spotkania są świetne, prezentując mu sondaże, które nie istnieją.

