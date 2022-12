PiS i KO idą łeb w łeb. Różnica w najnowszym sondażu jest minimalna

Zjednoczona Prawica wciąż jest na sondażowym czele z wynikiem 32 proc., czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w sierpniu. Tuż za nią plasuje się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31 proc., co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe – wynika z sondażu Kantar „Faktów” TVN i TVN24. Na trzecim miejscu w badaniu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos oddałoby 11 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), a czwarte miejsce zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 9 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

„Lewica (SLD, Wiosna, partia Razem) uzyskała w najnowszym badaniu sześć procent – to oznacza spadek poparcia od sierpnia o punkt procentowy” – informuje dalej TVN24. Na Koalicję Polską-Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowałoby ledwie 3 proc. badanych (choć to i tak wzrost o 1 pkt proc.), a na Kukiz'15 1 proc. (tyle samo, co w sierpniu). Również 1 proc. poparcia uzyskała Agrounia. Najgorszy wynik zanotowało Porozumienie Jarosława Gowina, które ma 0 proc. poparcia.

Niezdecydowanych było tylko 6 proc. ankietowanych. To znaczny spadek w porównaniu z sierpniem, gdy odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi” wskazało 11 procent respondentów. „Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 9-15 grudnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 osób powyżej 18. roku życia” – dodaje TVN24.

