Marianna Schreiber chce zostać żołnierzem zawodowym. Zaczęło się od jednego wpisu

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu na początku grudnia rozesłało w swoim regionie wezwania obowiązkowe szkolenia dla osób bez żadnego doświadczenia. O sprawie zrobiło się głośno. Głos zabrała m.in. Marianna Schreiber, która napisała, że „gdyby było trzeba, to poszłaby do wojska, nie patrząc na to, że jest kobietą”. Żona ministra Łukasza Schreibera następnie zaproponowała, że zgłosi się do armii, jeśli pod jej tweetem będzie 2 tys. serduszek.

Marianna Schreiber najwidoczniej nie doceniła siły internautów, którzy polubili post 15,5 tys. razy. „Ludzie, opanujcie się, tak bardzo chcecie, żeby mnie do wojska przyjęli? Czy chcecie sprawdzić, czy jestem słowna?” – napisała w odpowiedzi na sugestie internautów, żeby wywiązała się z obietnicy. Żona ministra w rządzie PiS przekonywała, że zawsze ich dotrzymuje.

Marianna Schreiber chce zostać żołnierzem zawodowym

W kolejnych dniach Marianna Schreiber relacjonowała, że była w warszawskim Wojskowym Centrum Rekrutacji i jeżeli „na początku stycznia przejdzie badania, to pojedzie w lutym na 16-dniowe szkolenie wojskowe, licząc na to, że zostanie żołnierzem terytorialnej służby wojskowej”. W czwartek 15 grudnia żona ministra Łukasza Schreibera poinformowała, że idzie krok dalej.

Na początku przyszłego roku Marianna Schreiber ma przejść badania ws. szkolenia na żołnierza zawodowego. Potem ma odbyć 28-dniowe szkolenie, które zacznie się pod koniec lutego. „Następnie 11-miesięczne przygotowanie odbywające się codziennie. I żaden hejter nie będzie pluł mi w twarz” – podkreśliła żona ministra w rządzie PiS. Marianna Schreiber zadeklarowała, że mimo to „wystartuje w wyborach w 2023 r”.. Zaznaczyła, że na szkoleniu można mieć telefon.

