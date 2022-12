Andrzej Duda spotkał się z premierem. Tematem rozmowy ważny projekt

Na czwartek 15 grudnia zostało w Sejmie zaplanowane pierwsze czytanie projektu ustawy, który wprowadza zmiany w Sądzie Najwyższym. To właśnie ten dokument miał pomóc w realizacji tzw. kamieni milowych, które zostały wyznaczone Polsce przez Komisję Europejską. Dopiero po ich wypełnieniu Bruksela miała dać zielone światło na wypłatę środków z KPO.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformował jednak, że ustawa nie będzie na razie procedowana. – Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad. Zgodnie z apelem prezydenta, rzeczywiście ten temat wymaga pogłębionej analizy, konsultacji, powinien być wzięty pod głębszą analizę, bardziej przeanalizowany, przedyskutowany i rzeczywiście takie głosy również płynęły z różnych innych środowisk politycznych – wyjaśnił Rafał Bochenek.

– Oczywiście, że będę rozmawiał z panem prezydentem. Pan prezydent ma pełne prawo do tego, by być poinformowanym na każdym etapie co do prac legislacyjnych, co do uzgodnień, negocjacji (...) Myślę, że najbliższe dwa, trzy tygodnie będą dobrze spędzone. Będziemy mogli szerzej przekonsultować uzgodnienia, które pan Szymon Szynkowski vel Sęk podjął z Komisją Europejską – komentował z kolei Mateusz Morawiecki.

Jak się okazuje, do rozmowy doszło zaledwie dzień później, w piątek 16 grudnia. Andrzej Duda przez cały dzień prowadził dziś konsultacje, także z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego i marszałek Sejmu – poinformował w rozmowie z RMF FM prezydencki minister Paweł Szrot.

