Robert Biedroń może objąć ważne stanowisko w PE. „Jestem na krótkiej liście”

W niedzielę wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili i trzy inne osoby zostały oskarżone o korupcję i trafiły do belgijskiego aresztu. W sprawie toczy się śledztwo, a sąd wydał nakaz aresztowania ojca Kaili, jej partnera i asystenta parlamentarnego. AFP donosi z kolei, że wezwano PE do pozbawienia immunitetu dwóch greckich europosłów do PE, zamieszanej w skandal korupcyjny Evy Kaili i Marii Spyraki. Parlamentarzystki są podejrzane w innej sprawie, która dotyczy opłacania asystentów posłów.

Partner Evy Kaili przyznał się do brania łapówek

W piątek okazało się, że Francesco Giorgi, partner Evy Kaili, przyznał się do udziału w skandalu korupcyjnym w Katarze. Reuters ocenia, że przyznanie się Giorgiego do przyjmowania łapówek w celu wpłynięcia na decyzje Parlamentu Europejskiego w sprawie Kataru „znacząco przyczyniło się” do śledztwa prowadzonego przez belgijskich śledczych.

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów stoi teraz przed wyborem swego kandydata na zastępcę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Lista nieco zawęziła się po ruchu Giorgiego, który zeznał, że belgijski eurodeputowany Marc Tarabella otrzymał pieniądze z Kataru. Partner Kaili rzucił także cień podejrzeń na włoską europosłankę Andreę Cozzolino, w której biurze pracował. Reutersowi nie udało się ustalić, czy Giorgi przedstawił jakiekolwiek dowody na swoje zarzuty przeciwko Tarabelli i Cozzolino.

Biedroń za Kaili? Socjaliści i demokraci przed trudnym wyborem

Jak ustalił „Fakt”, na krótkiej liście znalazło się nazwisko polskiego europosła, Roberta Biedronia. — Tak, jestem na krótkiej liście grupy. Nie wiem jeszcze, czy zdecyduję się kandydować – przyznał w rozmowie z dziennikiem polityk.

