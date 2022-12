Barbara Nowak uderza w radnych. Pyta o „mordy księży” i „niszczenie kościołów”

Znana z kontrowersyjnych wypowiedzi małopolska kurator oświaty tym razem postanowiła wyrazić swój sprzeciw wobec pomysłów dotyczących zaprzestania finansowania lekcji religii w szkołach z budżetu centralnego i samorządowego.

„Lewackich radnych z Częstochowy i Krakowa, którzy chcą zlikwidować finansowanie lekcji religii, pytam czy śladem swoich komunistycznych protoplastów planują w kolejnych działaniach powrócić do więzienia katolików i mordów księży? Do niszczenia kościołów?” – napisała w sobotę na Twitterze Barbara Nowak. Do wpisu dodała hasztag „#BrońmyKatolickiejPolski”.

Radni z Częstochowy przeciwko finansowaniu lekcji religii

W ubiegłym tygodniu częstochowska rada miasta przyjęła rezolucję, w której stwierdziła, że nie chce ze swojego budżetu finansować nauczania religii w miejskich szkołach. Radni zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra edukacji nauki Przemysława Czarnka o „likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy”. Pomysłowi zdecydowanie sprzeciwiali się radni Prawa i Sprawiedliwości.

Sebastian Trzeszkowski z klubu Lewicy w radzie miasta tłumaczył w rozmowie z lokalną „Gazetą Wyborczą”, że radnym nie chodzi o zupełną rezygnację z nauczania religii w szkołach. Wskazywał jednak, że „mimo stale zmniejszającej się liczby uczniów biorących udział w lekcjach religii koszty jej nauczania nie spadają”, a miasto mogłoby przeznaczać te środki na inne cele. Podkreślił też, że Częstochowa jest pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło takie stanowisko.



twitter

Kraków pójdzie w ślady Częstochowy?

Pomysł częstochowskich radnych spodobał się też w Krakowie. Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków przygotował projekt analogicznej rezolucji. „Rada Miasta Krakowa apeluje o zaprzestania finansowania lekcji religii z budżetu centralnego i samorządowego. Uważamy, że lekcje religii powinny być traktowane wyjątkowo ze względu na swoją specyfikę, a księża i katecheci powinni pracować wyłącznie na zasadach wolontariatu” – czytamy w projekcie apelu skierowanego do rządu.

Radny zapowiedział też, że na najbliższej sesji, która odbędzie się 21 grudnia, będzie zbierał podpisy pod swoim projektem. Wantuch liczy, że sprawę uda się wprowadzić na obrady.

Czytaj też:

Bulwersujące zachowanie księdza wobec 15-latka. „Konieczna ingerencja prokuratora”Czytaj też:

Barbara Nowak odpiera „atak na św. Jana Pawła II”. „Powinna Pani sobie jakiegoś zakonu krzyżackiego poszukać”