Zamieszanie wokół ustawy o SN. Rzecznik rządu: My się w żaden sposób z tego projektu nie wycofujemy

Rzecznik rządu poinformował w poniedziałek, że premier odbył konsultacje z prezydentem w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Przeszliśmy do dalszych prac roboczych nad projektem ustawy, która została złożona w Sejmie. Właśnie ten projekt jest projektem bazowym, to znaczy, że my się w żaden sposób z niego nie wycofujemy – oświadczył Piotr Muller na konferencji prasowej.