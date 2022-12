„Szczere przeprosiny” dla prezydenta Dudy. Rzecznik rządu: Nie było wystarczająco dużej troski

Gdy projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad Sejmu, rzecznik PiS Rafał Bochenek wyjaśniał, że stało się to „zgodnie z apelem prezydenta”. Dzień później kancelaria prezydenta poinformowała, że „odbył się cykl spotkań Andrzeja Dudy w ramach pierwszych konsultacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw”. Prezydent zaznaczał, że „szanuje decyzję rządu”, ale „nie pozwoli”, aby został wprowadzony akt prawny „podważający” legitymacje sędziowskie.

Na antenie Radia Zet rzecznik rządu tłumaczył się z zarzutu, że założeń ustawy nie konsultowano wcześniej z Andrzejem Dudą. Jak zaznaczał Piotr Müller, wytyczne „od prana prezesa w szczególności” były „wyczulone na kwestie konstytucyjności i prerogatyw prezydenta”. – Być może nie było wystarczająco dużej troski o to, by na każdym etapie zadbać w odpowiedni sposób o właściwe konsultacje z panem prezydentem, skoro pan prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą – przyznał.

„Szczere przeprosiny” dla prezydenta Dudy

Müller odpowiedział też na pytanie, dlaczego prezes PiS skrytykował projekt, który zaakceptował premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczał rzecznik rządu, z Kaczyńskim rozmawiał zarówno on, jak i minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, który jest odpowiedzialny za negocjacje ws. KPO. – Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim na ten temat i dał jasny sygnał, że ustawa o Sądzie Najwyższym ma być dalej procedowana i mamy szukać rozwiązania, które pogodzi wszystkie racje – zapewnił Müller.

Na koniec przyznał, że prezydentowi za brak konsultacji należą się „szczere przeprosiny”.

